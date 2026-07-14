Госсекретарь США Марко Рубио заявил о начале дипломатической кампании, цель которой — добиться роспуска Международного уголовного суда (МУС). По его словам, деятельность трибунала представляет угрозу американскому суверенитету и вмешивается во внутренние дела страны.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале дипломатической кампании, направленной на ликвидацию Международного уголовного суда (МУС). Об этом он написал в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

По словам Рубио, Международный уголовный суд вмешивается в деятельность американских вооруженных сил и правоохранительных органов, что, по мнению Вашингтона, является посягательством на суверенитет США. Он заявил, что недопустима ситуация, при которой американские военнослужащие, сотрудники силовых структур или избранные должностные лица могут оказаться перед международным трибуналом.

Госсекретарь не раскрыл, какие именно шаги планирует предпринять администрация президента Дональда Трампа для достижения этой цели. Однако сама публикация в одном из крупнейших американских деловых изданий свидетельствует о намерении заручиться поддержкой политических и деловых кругов.

США никогда не были участником Международного уголовного суда. Вашингтон не ратифицировал Римский статут, принятый в 1998 году, который является основополагающим документом МУС. Более того, ранее в стране уже принимались законы, ограничивающие возможность передачи американских граждан под юрисдикцию этого суда.

Заявление Марко Рубио свидетельствует о намерении администрации Дональда Трампа усилить давление на международные институты, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают национальный суверенитет США. Если эта инициатива получит развитие, она может привести к новому витку противостояния между Соединенными Штатами и международными судебными организациями.