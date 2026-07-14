Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рубио объявил войну Международному уголовному суду: США хотят добиться его ликвидации 2 449

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марко Рубио.
ФОТО: twitter

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о начале дипломатической кампании, цель которой — добиться роспуска Международного уголовного суда (МУС). По его словам, деятельность трибунала представляет угрозу американскому суверенитету и вмешивается во внутренние дела страны.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале дипломатической кампании, направленной на ликвидацию Международного уголовного суда (МУС). Об этом он написал в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

По словам Рубио, Международный уголовный суд вмешивается в деятельность американских вооруженных сил и правоохранительных органов, что, по мнению Вашингтона, является посягательством на суверенитет США. Он заявил, что недопустима ситуация, при которой американские военнослужащие, сотрудники силовых структур или избранные должностные лица могут оказаться перед международным трибуналом.

Госсекретарь не раскрыл, какие именно шаги планирует предпринять администрация президента Дональда Трампа для достижения этой цели. Однако сама публикация в одном из крупнейших американских деловых изданий свидетельствует о намерении заручиться поддержкой политических и деловых кругов.

США никогда не были участником Международного уголовного суда. Вашингтон не ратифицировал Римский статут, принятый в 1998 году, который является основополагающим документом МУС. Более того, ранее в стране уже принимались законы, ограничивающие возможность передачи американских граждан под юрисдикцию этого суда.

Заявление Марко Рубио свидетельствует о намерении администрации Дональда Трампа усилить давление на международные институты, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают национальный суверенитет США. Если эта инициатива получит развитие, она может привести к новому витку противостояния между Соединенными Штатами и международными судебными организациями.

×
Читайте нас также:
#США #дипломатия #суверенитет #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Иконка видео
Изображение к статье: Иран
Изображение к статье: Вышка, которая качает нефть

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пластик
Бизнес
Изображение к статье: Майра Розе
Политика
Изображение к статье: Балви приглашают на праздник края
Культура &
Изображение к статье: Место ЧП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Подсчет налогов на калькуляторе
Бизнес
Изображение к статье: Елена Проклова
Lifenews
Изображение к статье: Пластик
Бизнес
Изображение к статье: Майра Розе
Политика
Изображение к статье: Балви приглашают на праздник края
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео