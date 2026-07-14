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Самим надо - Польша не планирует передавать Украине новые ракеты для Patriot 0 70

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЗРК Patriot
ФОТО: Thought Co

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не планирует новые поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, решение связано с ограниченными запасами этих боеприпасов в самой Польше.

"У нас нет больших запасов этих ракет. Пока мы не ожидаем такой передачи", - заявил Туск, комментируя возможность новых поставок.

Глава польского правительства напомнил, что ранее Варшава уже передала Украине ракеты для комплексов Patriot в координации с НАТО и США. Это решение вызвало политическую дискуссию внутри страны.

Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак раскритиковал передачу вооружения Киеву, заявив, что парламент не принимал соответствующего решения. В ответ Дональд Туск подтвердил факт поставок, отметив, что они были необходимы для усиления украинской противовоздушной обороны.

Несмотря на отказ от новых поставок ракет, польский премьер заверил, что Варшава не намерена сокращать поддержку Украины.

"Пока я остаюсь премьер-министром, Польша будет активно участвовать в оказании помощи Украине в войне с Россией", - подчеркнул Туск.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя передачу ракет Patriot, заявил, что предпочитает, чтобы польские ракеты перехватывали российские цели над Киевом, а не над территорией Польши.

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#НАТО #Польша #Украина #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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