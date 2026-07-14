20-летняя шведская певица Беата Мона Лиза впервые нарушила молчание о своей знаменитой сестре Грете Тунберг. Артистка заявила, что не несет ответственности за чужую жизнь, и дистанцировалась от экоактивистки на фоне выпуска своего дебютного альбома.

Два полюса

Пока старшая дочь в семье Эрнман-Тунберг продолжает приковывать себя наручниками к воротам оборонных предприятий, ее младшая сестра покоряет музыкальную сцену. Беата Мона Лиза, 20-летняя вокалистка из Стокгольма, прервала многолетнее молчание относительно своей всемирно известной родственницы.

На прямой вопрос журналиста о том, готова ли она пролить свет на личность Греты, Беата заявила, что каждый человек несет ответственность исключительно за собственную судьбу, а жизнь других людей находится вне зоны ее контроля.

Этот жест стал символическим актом сепарации: Беата дала понять общественности, что родство по крови не означает единства взглядов. В то время как имя Греты появляется на полосах мировых газет в связи с очередными скандалами, Беата сосредоточена на студийной работе. Сейчас певица завершает сведение своего дебютного полноформатного альбома. Пластинка обещает стать манифестом независимости и женской силы. По словам самой исполнительницы, трек-лист состоит из девяти авторских композиций, каждая из которых исследует темы личного суверенитета, свободы самовыражения и расширения прав женщин в современном обществе. Примечательно, что одна из песен посвящена Дональду Трампу.

Без рюмки и диплома

Путь Беаты в мир большого искусства оказался далек от академических стандартов. У девушки нет классического музыкального образования, чем она гордится, считая отсутствие рамок своим главным преимуществом. Свое вокальное мастерство она оттачивала весьма необычным способом: на протяжении пяти лет молодая шведка выходила на театральные подмостки в образе легендарной Эдит Пиаф.

В интервью исполнительница подчеркнула строгий отказ от употребления спиртных напитков, объясняя это стремлением сохранять абсолютную ясность ума для творчества.

Вектор протеста

Тем временем информационный фон вокруг фамилии Тунберг остается напряженным. Старшая сестра Беаты недавно вновь оказалась в эпицентре противостояния с правоохранительными органами. Экоактивистка приняла участие в радикальной акции протеста в самом сердце Берлина. Вместе с группой единомышленников она заблокировала подходы к офису немецкого военно-промышленного гиганта Rheinmetall — одного из основных поставщиков артиллерийских боеприпасов и тяжелой техники для ВСУ. Демонстранты использовали проверенную тактику уличного сопротивления, буквально приклеив себя к дорожному полотну у входа в здание концерна. Акция была направлена против производства вооружений и привела к полной остановке движения. Полиции пришлось вмешаться, чтобы освободить проезжую часть и отклеить протестующих от асфальта.