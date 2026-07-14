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У берегов Мексики произошло сильное землетрясение 0 237

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Землетрясение

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился недалеко от города Тапачула, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Мексики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к юго-западу от города Тапачула, где проживают около 202 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Местные власти продолжают оценивать последствия землетрясения. При магнитуде 5,0 ощутимые подземные толчки возможны на значительной территории, однако серьезный ущерб возникает не во всех случаях.

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#землетрясение #безопасность #мексика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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