На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился недалеко от города Тапачула, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Мексики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к юго-западу от города Тапачула, где проживают около 202 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.
Местные власти продолжают оценивать последствия землетрясения. При магнитуде 5,0 ощутимые подземные толчки возможны на значительной территории, однако серьезный ущерб возникает не во всех случаях.
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