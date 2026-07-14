На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился недалеко от города Тапачула, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Мексики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к юго-западу от города Тапачула, где проживают около 202 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Местные власти продолжают оценивать последствия землетрясения. При магнитуде 5,0 ощутимые подземные толчки возможны на значительной территории, однако серьезный ущерб возникает не во всех случаях.