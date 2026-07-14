В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Предприятие находится примерно в 1400 километрах от линии фронта и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.

По сообщениям очевидцев, в районе завода прогремели несколько взрывов. В опубликованных в социальных сетях видеозаписях и фотографиях видны густые клубы темного дыма, поднимающиеся над территорией предприятия. При этом независимого подтверждения подлинности этих материалов пока нет.

Целью атаки стал комплекс «Газпром нефтехим Салават», принадлежащий компании «Газпром». Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки и нефтехимии в России. В 2024 году завод переработал около 7,2 млн тонн нефти, что составляет примерно 2,7% общего объема российской нефтепереработки.

Особенность этой атаки заключается в значительном расстоянии до линии боевых действий. Башкортостан расположен далеко от границы с Украиной, поэтому подобные удары относятся к числу наиболее дальнобойных операций украинских беспилотников.

Это уже не первый удар по предприятию. В сентябре 2025 года завод дважды подвергался атакам беспилотников. Тогда власти Башкортостана заявляли, что предприятие продолжило работу в штатном режиме после устранения последствий.

Одновременно российские власти подтвердили, что в результате атаки украинских беспилотников возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. По данным официальных источников, повреждения получили также несколько жилых домов и железнодорожный переезд.

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что в Северском районе Краснодарского края есть пострадавшие. Их точное число и состояние не уточняются.

Тем временем в оккупированном Россией Донецке в ночь на вторник произошел пожар на складе боеприпасов российских войск. После возгорания началась детонация хранившихся там снарядов, сообщает украинский Telegram-канал Exilenova+.

В сети опубликованы видеозаписи с места событий. На кадрах, снятых с большого расстояния, виден масштабный пожар и слышны многочисленные взрывы. Независимого подтверждения этих данных пока нет.

На данный момент отсутствует точная информация о причинах пожара в Донецке и местонахождении склада боеприпасов.

На момент публикации украинские власти официально не комментировали сообщения об атаке на Башкортостан. Российские официальные структуры также не публиковали подробной информации о масштабах возможных повреждений предприятия.

В последние недели Украина значительно активизировала удары по российской энергетической инфраструктуре. Ранее атакам уже подверглись несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий, что, по оценкам отраслевых аналитиков, оказывает влияние на работу российского топливного сектора.