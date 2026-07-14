В первом полугодии этого года было подано 5 862 заявления об отказе от военной службы. Причина роста числа подобных заявок - напряженная обстановка в сфере безопасности и закон о реформе призыва в бундесвер.

В Германии все чаще отказываются от военной службы. Об этом сообщает во вторник, 14 июля, медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на представительницу Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA).

В первом полугодии этого года (к 30 июня) ведомство получило 5 862 подобных заявления. Для сравнения - за весь 2025 год соответствующее число составило 3 867, в 2024 году - 2 998.

В 2011 году, когда была приостановлена обязательная военная служба, по данным RND, было зарегистрировано 4 348 отказов.

Причина отказов - напряженная обстановка в сфере безопасности

Причинами являются напряженная обстановка в сфере безопасности и закон о реформе призыва в бундесвер, вступивший в силу 1 января. С 1 июля 2027 года всех 18-летних юношей будут приглашать на обязательное медосвидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

При этом обязательная служба, которая была приостановлена в 2011 году, вновь может быть частично введена решением парламента страны. Так называемую "воинскую обязанность по необходимости" планируют задействовать, если достичь необходимого числа добровольцев не удастся.

К 2035 году численность действующих военнослужащих должна вырасти с 186 000 до 260 000.

Некоторые немцы отзывают заявления об отказе служить

Обязательная служба была приостановлена в 2011 году, но по-прежнему закреплена в Основном законе. Так, сохраняется право отказаться от военной службы с оружием по соображениям совести в соответствии со статьей 4, пунктом 3 Основного закона.

Заявления об отказе от военной службы могут подать не только те, кто еще не проходил службу, но и резервисты, и действующие военнослужащие.

Наряду с этим есть также заявители, которые отзывают ранее поданные отказы от военной службы. Так, газета Die Neue Osnabrücker Zeitung сообщила в апреле, что в прошлом году таких случаев было 781, в первом квартале этого года - 233.