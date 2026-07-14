Закон о санкциях против РФ в случае принятия будет направлен против Китая и Индии как покупателей российской нефти, пишет The Wall Street Journal.

«Адские санкции» продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Незадолго до своей кончины, он сообщал, что согласовал закон о санкциях с Дональдом Трампом.

Аналитики считают, что предложенный законопроект может стать первым случаем, когда Конгресс США санкционирует использование таможенных пошлин в качестве геополитического оружия.

Законопроект, который, как ожидается, будет представлен в Конгресс уже на этой неделе, будет направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. Как пишет издание, пятью крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами российского природного газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

Кроме того, законопроект включает положения о санкциях против российских оборонных, энергетических и финансовых объектов, а также теневого флота.

По словам источников, знакомых с документом, согласно проекту закона, Трамп может ввести пошлины в размере до 100% (ранее было 500%) на отдельные страны и частных лиц, содействующих этим продажам энергоносителей. При этом, любое решение о введении пошлин будет приниматься исключительно президентом США.

Однако некоторые эксперты считают, что президент США не будет использовать новые широкие полномочия именно так, как это предусмотрено в законопроекте.

«Эти полномочия вполне могут быть использованы не по назначению. То есть не для давления на Россию, а как средство для Трампа вести торговые войны как против друзей, так и против врагов (напомним, ЕС также покупает российские энергоносители, также как и Япония). Я предполагаю, что Белый дом в конце концов поддержит этот законопроект, поскольку там осознали, что это предоставит Трампу гораздо большую свободу действий в отношении пошлин», – сказал бывший американский чиновник по санкциям Эдвард Фишман.

Сегодня Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта Линдси Грэма о вторичных санкциях против России «достаточно высока».

«Линдси Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы». Вероятность того, что он будет принят, достаточно высока», — сказал президент США.