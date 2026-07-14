На прошлой неделе ЕСПЧ присудил гражданину Саудовской Аравии Абд аль-Рахиму Хусейну аль-Нашири 30 тыс. евро за незаконное содержание под стражей в секретной американской тюрьме в Литве два десятилетия назад и обязал литовские власти обратиться в Вашингтон за гарантиями того, что подозреваемому в терроризме не будет вынесен смертный приговор.

При этом литовские официальные лица последовательно отрицают, что два десятилетия назад в Литве действовала тюрьма ЦРУ.

Поскольку ЕСПЧ уже не в первом деле констатирует обратное, главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите утверждает, что суд опирается на мнение правозащитных организаций.

Между тем советник президента усомнилась в том, что Литве следует заново расследовать эту историю.

«Не знаю, внесло ли бы еще одно расследование больше ясности в эту ситуацию, я очень сомневаюсь», — сказала Скайсгирите.

В 2018 году ЕСПЧ впервые констатировал, что в 2005–2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ, в которой содержался другой гражданин Саудовской Аравии Абу Зубайда, а в январе 2024 года за незаконное содержание под стражей гражданину Саудовской Аравии Мустафе аль-Хавсави было присуждено 100 тыс. евро.

Литва официально не признает, что на ее территории действовала секретная тюрьма ЦРУ, где содержались подозреваемые в терроризме. В 2009 году Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне провел парламентское расследование, однако заявил, что не установил факта доставки задержанных ЦРУ лиц в Литву, хотя и признал, что условия для этого были.

Литва утверждает, что в помещениях в Антавиляй, недалеко от Вильнюса (около 300 км от Риги) действовала не тюрьма, а центр поддержки разведки. Страна заявляет, что на вызвавших подозрения самолетах в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

В 2014 году в США был опубликован отчет Сената о секретных американских тюрьмах. В нем конкретные центры не называются, но правозащитники полагают, что в Литве действовал центр, названный в документе «фиолетовым». На эти доказательства опирался и ЕСПЧ.

Согласно отчету Сената США, он действовал с начала 2005 года и был закрыт в 2006 году, когда должностные лица страны отказались принять аль-Хавсави в местную больницу.