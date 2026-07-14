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Женщина пять лет кусала пальцы ног мужа и добилась необходимого результата 0 589

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Счастливое спасение

Жительница Китая Сун Мэй вывела мужа из комы, кусая пальцы его ног. Об этом сегодня пишет South China Morning Post.

Супруг китаянки в октябре 2019 года залез на крышу склада, чтобы спасти трехлетнего ребенка. Схватив малыша на руки, Чжао упал с высоты почти шесть метров. Ребенок выжил, а мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Сун ухаживала за мужем 5 лет. Она пела ему песни и каждый день делала массаж. Однажды китаянка стала кусать Чжао за пальцы ног, надеясь, что боль разбудит его. К удивлению, этот необычный метод сработал.

В 2024 году Чжао начал приоткрывать глаза, а еще через время смог понимать речь, поднимать руку в ответ и даже ненадолго вставать с кровати с посторонней помощью. 30 июня 2026 года мужчина прошептал супруге, что любит ее.

Затем Чжао начал заново учиться писать. Единственным словом, которое мужчина смог вывести, стало имя жены.

Также сообщалось, что мужчина ожил, когда врачи положили его в мешок для трупов.

Ранее стало известно, что в Китае 900 змей уползли с фермы из-за наводнения и начали кусать людей.

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#медицина #семейные отношения #любовь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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