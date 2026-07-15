Страны Евросоюза пока не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. После нескольких часов переговоров решение вновь было отложено, а обсуждение продолжится в среду.

Во вторник Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь обсуждал 21-й пакет санкций против России, однако прийти к единой позиции не удалось.

По данным «Европейской правды», председательствующая в Совете ЕС Ирландия более четырех часов пыталась найти компромисс между странами, у которых остаются возражения по отдельным положениям санкционного пакета.

В ходе переговоров были предложены несколько компромиссных вариантов. Их обсуждение продолжится в среду.

Это уже вторая неудачная попытка за последние дни согласовать новый пакет ограничительных мер. Накануне министры иностранных дел стран ЕС также не смогли достичь единогласия. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что компромисс удастся найти в ближайшее время.

Главным препятствием остается позиция нескольких государств-членов.

Греция требует дополнительных обсуждений по вопросам энергетики, связанным с возможностью реэкспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны. Австрия, в свою очередь, высказывает замечания по отдельным финансовым положениям пакета.

Ранее готовность заблокировать санкции выражала и Болгария. София требовала исключить из санкционного списка патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Против внесения патриарха Кирилла в санкционный список ранее выступала и Италия. По информации Reuters, на позицию Рима в том числе повлияло мнение Ватикана.

Для утверждения нового пакета санкций необходимо единогласное одобрение всех государств — членов Европейского союза. Пока такого согласия достичь не удалось, поэтому переговоры продолжатся.