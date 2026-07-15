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Более половины немцев за полное закрытие границ для беженцев 0 67

В мире
Дата публикации: 15.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: беженцы за забором

Более двух третей немцев поддерживают право беженцев на защиту от преследований. Но при этом явное большинство подозревает, что многие просители убежища ищут лишь экономических возможностей и социальных благ.

За то, чтобы полностью перекрыть границы для беженцев, выступают более половины жителей Германии: в поддержку этой меры высказался 51% опрошенных в ходе совместного социологического исследования маркетингово-исследовательской компанией Ipsos и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Его результаты были представлены во вторник, 14 июля.

62% респондентов считают, что многие просители убежища и мигранты на самом деле не нуждаются в защите, а скорее ищут экономических возможностей или социальных благ, следует из результатов опроса.

В то же время 69% немцев поддерживают право людей искать защиты от войны или преследований в другой стране. Директор Ipsos UK Тринь Ту объясняет это противоречие тем, что во многих странах люди в целом поддерживают защиту беженцев, но в то же время скептически относятся к ее реализации.

Лишь 30% немецких участников исследования считают, что мигранты успешно интегрируются в Германии и только 35% признают их положительный вклад в общество.

Согласно результатам опроса, наибольшая поддержка приема беженцев наблюдается в Швеции и Нидерландах (78%), за ними следует Испания (76%).

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#миграция #беженцы #общество #интеграция #Германия #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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