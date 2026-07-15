На границе между британским Гибралтаром и Испанией больше нет пограничного забора. Его демонтаж стал возможен благодаря соглашению между Европейским союзом и Великобританией, которое упрощает передвижение тысяч людей, ежедневно пересекающих границу.

На границе между Гибралтаром и Испанией произошло событие, которое уже называют историческим. После вступления в силу нового соглашения между Европейским союзом и Великобританией был полностью демонтирован пограничный забор, разделявший британскую территорию и Испанию. Об этом сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Теперь тысячам людей, которые ежедневно ездят между Гибралтаром и югом Испании на работу и по личным делам, больше не придется проходить физическую границу.

Договоренность стала результатом четырехлетних переговоров, начавшихся после выхода Великобритании из Европейского союза. Все необходимые формальности были завершены на этой неделе, а официальное открытие границы состоялось сразу после полуночи.

Соглашение предусматривает, что Гибралтар фактически станет частью Шенгенской зоны свободного передвижения. Это позволит сохранить свободное пересечение границы, которое имеет ключевое значение для экономики территории.

В Гибралтаре проживает менее 40 тысяч человек, однако ежедневно границу пересекают около 15 тысяч работников из Испании. Это почти половина всей рабочей силы британской территории.

Министр иностранных дел Великобритании Стивен Даути заявил, что новое соглашение обеспечивает долгосрочную экономическую стабильность Гибралтара и защищает его интересы.

Представитель Европейского союза Марош Шефчович также назвал достигнутую договоренность важным результатом многолетних переговоров.

«Это потребовало четырех лет терпеливых и сложных переговоров, но результат говорит сам за себя. Это особенное чувство — видеть, как исчезает пограничный забор», — сказал он.

Если бы соглашение не было достигнуто, после Brexit на сухопутной границе могли бы появиться полноценный паспортный контроль и длительные проверки, что серьезно осложнило бы ежедневное передвижение людей и работу предприятий.

Согласно новым правилам, паспортный контроль для прибывающих в Гибралтар через аэропорт и морской порт будут совместно осуществлять сотрудники пограничных служб Великобритании и Испании.

Одновременно власти Гибралтара усиливают меры безопасности. После демонтажа пограничного забора на въездах и по всей территории устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, а также расширяются возможности полиции, таможни и береговой охраны.

«Крепость теперь стала цифровой крепостью», — заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Несмотря на достигнутое соглашение, вопрос суверенитета остается нерешенным. Гибралтар находится под британским контролем с 1713 года, однако Испания по-прежнему заявляет о своих претензиях на эту территорию.