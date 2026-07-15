Ормузский пролив не понадобится? США поддержали идею нефтепровода между Ираком и Сирией, - сообщает RTVI US.

Вашингтон поддержал планы Ирака и Сирии восстановить нефтепровод Киркук — Банияс, чтобы ослабить зависимость мировых поставок от Ормузского пролива и политики Ирана, сообщают Reuters и Bloomberg.

Переговоры с обеими странами и с компанией Chevron ведет спецпосланник Дональда Трампа Том Баррак, а в Белом доме рассчитывают, что в проекте поучаствуют американские компании. Реконструированная труба протянется от иракских месторождений до западного побережья Сирии. Этот маршрут простаивает еще со времен вторжения США в Ирак в 2003 году.

Тему нефти Трамп поднял на встрече с новым иракским премьером Али аз-Зейди, заявив об «огромных запасах» и «реальных доходах» страны. Американский президент заявил, что США не нужны военные действия, но они готовы помочь и защитить Ирак. При этом до 30 сентября Вашингтон планирует завершить вывод своих войск из Ирака.