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Нашли замену заблокированному проливу? 0 250

В мире
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтевышка

Нефтевышка

Переговоры с сопредельными странами уже начались.

Ормузский пролив не понадобится? США поддержали идею нефтепровода между Ираком и Сирией, - сообщает RTVI US.

Вашингтон поддержал планы Ирака и Сирии восстановить нефтепровод Киркук — Банияс, чтобы ослабить зависимость мировых поставок от Ормузского пролива и политики Ирана, сообщают Reuters и Bloomberg.

Переговоры с обеими странами и с компанией Chevron ведет спецпосланник Дональда Трампа Том Баррак, а в Белом доме рассчитывают, что в проекте поучаствуют американские компании. Реконструированная труба протянется от иракских месторождений до западного побережья Сирии. Этот маршрут простаивает еще со времен вторжения США в Ирак в 2003 году.

Тему нефти Трамп поднял на встрече с новым иракским премьером Али аз-Зейди, заявив об «огромных запасах» и «реальных доходах» страны. Американский президент заявил, что США не нужны военные действия, но они готовы помочь и защитить Ирак. При этом до 30 сентября Вашингтон планирует завершить вывод своих войск из Ирака.

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#Иран #США #Дональд Трамп #Сирия #энергетика #Ирак #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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