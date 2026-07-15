Девять европейских стран вместе с Украиной договорились начать совместную разработку системы защиты от баллистических ракет. Новая «антибаллистическая коалиция» должна помочь Европе снизить зависимость от американских комплексов Patriot и усилить собственную противоракетную оборону.

О создании коалиции было объявлено после встречи лидеров стран «Коалиции желающих» в Париже. В переговорах участвовали представители Дании, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Испании, Германии, Швеции, а также президент Украины Владимир Зеленский, пишет Latvijas Avīze.

Поводом для инициативы стал опыт войны в Украине. Баллистические ракеты считаются одной из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны из-за высокой скорости и особенностей траектории полета. Именно поэтому защита от таких ударов становится одним из главных приоритетов европейской безопасности.

Участники встречи признали, что европейским странам необходимы собственные современные возможности в этой сфере. В совместном заявлении отмечается, что будущая система должна строиться на общей технологической и промышленной базе, а также учитывать практический опыт Украины по отражению ракетных атак.

Фактически речь идет не о создании единой европейской системы уже сейчас, а о начале совместной работы над технологиями, требованиями и производственными возможностями. К участию в проекте в дальнейшем смогут присоединиться и другие государства.

Страны договорились разработать общие требования к перспективным системам противоракетной обороны, создать совместные рабочие группы и упростить сотрудничество между государствами и оборонной промышленностью. При этом каждая страна сохранит возможность принимать собственные решения по развитию национальной системы ПРО.

Одной из причин запуска проекта называют растущую зависимость Европы от американских комплексов Patriot. Сегодня они считаются наиболее эффективным средством борьбы с баллистическими ракетами, однако спрос на эти системы и боеприпасы значительно вырос. Помимо европейских союзников, их активно используют и заказывают сами США, а также страны Ближнего Востока, Япония и Южная Корея.

Дополнительным фактором стало стремление европейских государств укрепить собственные оборонные возможности и снизить зависимость от внешних поставок вооружений.

В совместном заявлении подчеркивается, что новая инициатива носит исключительно оборонительный характер и направлена на защиту европейских стран от ракетных угроз, а не против какого-либо конкретного государства.

В Кремле создание коалиции подвергли критике. Российские власти назвали участников встречи «коалицией поджигателей войны» и заявили, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием проекта.

Сроки создания европейской системы противоракетной обороны пока не называются. На первом этапе страны сосредоточатся на выработке общей концепции, технологическом сотрудничестве и координации дальнейших действий.