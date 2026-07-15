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Повторят исторический банкет: билеты уже распроданы! 0 211

В мире
Дата публикации: 15.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Никита Хрущев и Конрад Аденауэр

Никита Хрущев и Конрад Аденауэр

Попробовать меню vip- персон образца 1955-го года можно будет за 250 евро.

В отеле Excelsior Hotel Ernst в Кельне повторят исторический обед, который осенью 1955 года канцлер ФРГ Конрад Аденауэр устроил на даче в Подмосковье для Никиты Хрущева и других членов советского руководства. Обед состоялся в рамках первого официального визита лидера ФРГ в Москву и первых переговоров правительственных делегаций ФРГ и СССР.

Как рассказали DW в пресс-службе отеля, меню будет максимально приближено к историческому. "Оригинал меню сохранился. Он свидетельствует о роскошном и тщательно подобранном угощении: от паштета из гусиной печени и черепашьего супа до голштинской ветчины с головками спаржи, вареного лосося, окорока косули и десерта "Черный лес", - отметили устроители в Кельне. - Каждое блюдо создадут по мотивам оригинала и оно будет тонко передавать его дух в современном исполнении. Окончательное меню будет объявлено в день ужина".

Инициатором нынешнего кулинарного праздника на берегах Рейна стала городская газета Kölner Stadt-Anzeiger. Он проходит под девизом "150 лет Конраду Аденауэру. 150 лет Kölner Stadt-Anzeiger".

Всего запланировано два ужина - накануне и в День германского единства, который отмечается 3 октября. Билеты на первый банкет были распроданы буквально за несколько часов. Цена за вечер - 235 евро за человека.

https://pepurl.com/p/5H5tz?maca=rus-Red-Facebook-dwrussian

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#история #культура #кулинария #билеты #традиции #события
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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