Во вторник представитель ЕС по торговым вопросам Маттиас Юргенсен сообщил депутатам Европарламента, что список охватывает экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро. В списке, полученном Euronews, значатся рокфор, оливковое масло и вино.

Еврокомиссия передала США список товаров из ЕС, которые она хочет вывести из-под пошлин в 15%, введённых в рамках торгового соглашения, подписанного Брюсселем и Вашингтоном в 2025 году.

В перечень, с которым ознакомилась Euronews, входят сотни наименований, в том числе сыр рокфор, оливковое масло, вина, крепкий алкоголь и пиво, макаронные изделия, медицинское оборудование, электротехника и машины.

Во вторник представитель ЕС по торговым вопросам Маттиас Юргенсен сообщил депутатам Европарламента, что список охватывает экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро.

По его словам, эти товары либо имеют «существенное экономическое значение» для ЕС, либо «ограниченно представлены» на внутреннем рынке США.

В июле 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в шотландском Тёрнберри после недель торговых споров достигли соглашения, согласно которому европейцы согласились принять американские пошлины в 15% на экспорт из ЕС, одновременно отменив собственные пошлины на промышленные товары из США.

О начале переговоров об исключениях из этих пошлин также объявлялось в совместном заявлении Брюсселя и Вашингтона, опубликованном в августе 2025 года, однако США отказались садиться за стол переговоров до тех пор, пока ЕС не снизит свои пошлины на американские товары.

После того как в мае депутаты ЕС утвердили соглашение и Брюссель 1 июля отменил свои пошлины, Еврокомиссия рассчитывает добиться исключений из американских пошлин в 15%.

В совместном заявлении говорилось, что США и ЕС «рассмотрят возможность» применения пошлин, действовавших до 2025 года, к товарам, «имеющим значение для их экономик и производственных цепочек». В среднем эти пошлины составляли около 3,3%.

С 2025 года страны ЕС ведут активное лоббирование в Еврокомиссии, которая ведёт переговоры от их имени по торговым вопросам, добиваясь исключений для своих ключевых товаров, поставляемых в США.

Особенно настойчиво Франция, Италия и Испания добиваются более благоприятных пошлин на вино.

ЕС также рассчитывает начать обсуждение по стали и алюминию, которые по-прежнему облагаются американскими пошлинами в 50%. По словам Юргенсена, переговоры по этим товарам будут «сложными».

«США совершенно ясно дали понять, что по соображениям национальной безопасности это сфера, в которой они хотят сохранить и защитить собственное производство», – сказал он депутатам ЕС.

Он также отметил, что, несмотря на договорённости в Тёрнберри, торговые отношения между ЕС и США по-прежнему будут «подвержены высокому риску резких колебаний», указав на публичные угрозы Трампа в адрес стран ЕС, вводящих цифровой налог для американских технологических гигантов.