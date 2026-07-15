Из-за продолжительной жары и засухи власти Мюнхена впервые в истории города ввели ограничения на использование воды. Жителям запретили наполнять частные бассейны, включать фонтаны, поливать сады днем и мыть автомобили вне автомоек.

Из-за продолжающейся жары и засухи Мюнхен впервые в своей истории ввел официальные ограничения на использование воды. Соответствующее распоряжение городского департамента по вопросам климата вступило в силу 14 июля и пока будет действовать до 1 августа. При необходимости его могут продлить.

Согласно новым правилам, жителям запрещено наполнять водой частные бассейны и другие купальные сооружения, а также включать декоративные фонтаны.

Ежедневно с 9:00 до 19:00 нельзя поливать сады, частные газоны и зеленые насаждения. Исключение сделано для сельскохозяйственных земель, лесов, кладбищ, общественных территорий и спортивных площадок.

Кроме того, запрещено мыть автомобили вне специализированных автомоек, а также брать воду из рек, ручьев и озер в черте города. Владельцам частных колодцев также запрещено использовать эту воду для наполнения бассейнов, полива газонов и мытья машин.

За нарушение установленных ограничений предусмотрен штраф до 50 000 евро.

Как отметил представитель городских коммунальных служб (SWM), за всю современную историю водоснабжения Мюнхена подобных общегородских запретов еще не вводилось.

Исполняющий обязанности обер-бургомистра Доминик Краузе вновь призвал жителей экономно расходовать воду, чтобы дать возможность восстановиться уровню грунтовых вод. По его словам, ожидаемых на этой неделе осадков будет недостаточно, чтобы восполнить их запасы.

Глава города также поручил разработать долгосрочную стратегию водоснабжения на случай повторения подобных засух.

Аналогичные меры по экономии воды уже введены в пригородах Мюнхена, включая Унтерхахинг, Гархинг, Нойбиберг и Унтерфёринг.

Ограничения на использование воды уже действуют и в других регионах Германии, включая Ганновер, Потсдам, ряд районов Баден-Вюртемберга и федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. По мнению властей, такие меры становятся необходимыми из-за все более частых периодов экстремальной жары и засухи.