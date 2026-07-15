Власти Испании подтвердили гибель 13 человек в результате крупного лесного пожара в Андалусии. После завершения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что среди жертв были 12 иностранных граждан.

По данным властей, погибли семь граждан Великобритании, три гражданина Бельгии, а также по одному гражданину Франции и США. Еще одной жертвой стал гражданин Испании.

Все погибшие были взрослыми. Среди них — восемь женщин и пятеро мужчин.

Пожар вспыхнул вечером 9 июля в провинции Альмерия на юге страны. Этот регион пользуется популярностью среди иностранных жителей и туристов.

Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер, засушливая растительность и экстремальная жара. В дни пожара температура воздуха достигала около +40 градусов.

Первоначально спасатели обнаружили тела 12 человек. Из-за сильных повреждений идентифицировать погибших сразу не удалось, поэтому для установления их личностей потребовалась ДНК-экспертиза. После завершения исследований власти официально подтвердили число жертв и их гражданство.

По данным следствия, причиной пожара стало падение линии электропередачи на дорогу. Огонь уничтожил около 7000 гектаров территории, прежде чем его удалось локализовать.

После того как распространение пожара было взято под контроль, эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома.

Испания уже несколько лет подряд сталкивается с все более масштабными лесными пожарами. Продолжительные периоды жары и засухи значительно повышают риск быстрого распространения огня, особенно в южных регионах страны.

Прошлый год стал для Испании рекордным по площади, уничтоженной лесными пожарами: огонь охватил более 393 тысяч гектаров, что стало самым высоким показателем в новейшей истории страны.