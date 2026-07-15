Американская журналистка и писательница Э. Джин Кэрролл получила почти 5 миллионов долларов компенсации от президента США Дональда Трампа. Выплата стала итогом судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии, которое, по утверждению Кэрролл, произошло в середине 1990-х годов.

Американская журналистка и автор популярной колонки советов в журнале Elle Э. Джин Кэрролл получила 4,9 миллиона долларов компенсации от президента США Дональда Трампа. Эти средства были взысканы по решению суда по делу о сексуальном насилии, совершенном, по словам Кэрролл, в 1990-х годах. Трамп долгое время пытался оспорить это решение, передает NOS.

83-летняя Кэрролл заявила в своих мемуарах, опубликованных в 2019 году, что в середине 1990-х Трамп напал на нее в примерочной одного из престижных универмагов Нью-Йорка. По ее словам, тогдашний предприниматель последовал за ней в примерочную и совершил сексуальное насилие.

Благодаря закону, позволившему рассматривать в суде давние дела о преступлениях сексуального характера, Кэрролл смогла подать иск. Хотя в момент происшествия она не обращалась в полицию, она рассказала о случившемся двум своим друзьям. Эти свидетельские показания были признаны судом достаточными, и присяжные обязали Трампа выплатить компенсацию за причиненный моральный вред.

«Она не в моем вкусе»

Трамп отрицал обвинения. Он заявлял, что не знаком с Кэрролл, а также говорил, что она «не в его вкусе». Кроме того, политик утверждал, что журналистка выдумала историю ради продажи своей книги.

После этих заявлений Кэрролл вновь обратилась в суд — уже с иском о клевете, поскольку Трамп публично отрицал то, что ранее было признано доказанным присяжными. По этому делу суд обязал его выплатить еще 83 миллиона долларов компенсации.

Трамп неоднократно пытался обжаловать оба судебных решения.

Недавно Верховный суд США отказался рассматривать его жалобу по делу о первой компенсации. После этого судья отклонил очередное ходатайство защиты, открыв путь к перечислению Кэрролл средств, которые Трамп еще в 2023 году был обязан внести на депозит суда. Вместе с основной суммой ей были выплачены и начисленные проценты.

Адвокат Кэрролл подтвердил, что деньги уже поступили на счет его клиентки. Сама журналистка заявила, что планирует использовать их как прибавку к своей пенсии. При этом судебное разбирательство по второму решению — о выплате 83 миллионов долларов — продолжается: адвокаты Трампа добиваются его отмены и пытаются оспорить уже произведенные выплаты. По данным американских СМИ, представители президента пока не прокомментировали перечисление компенсации.