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В Германии сейчас не война, но и не мирное время - Мерц: 1 133

В мире
Дата публикации: 15.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: канцлер ФРГ Мерц

Германия является главной мишенью гибридной войны, но при этом быстро восстанавливает свою обороноспособность, заявил канцлер ФРГ Мерц на летней пресс-конференции. Он призвал оставлять открытым путь в ЕС для Украины.

Война РФ против Украины, а также гибридные атаки являются непосредственной угрозой для Германии и Европы, уверен канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Мы не живем в состоянии войны, но мы не живем и в мирное время", - заявил он в среду, 15 июля, на летней пресс-конференции перед парламентскими каникулами в Берлине.

При этом он указал на "подготовку к дальнейшим актам российской агрессии далеко за пределами Украины". Данные угрозы направлены против Молдовы и стран Балтии, а также против других европейских государств, Германия также фиксирует диверсии и гибридные атаки. "Мы являемся главной мишенью того, что называют гибридной войной", - отметил немецкий канцлер.

Высокая задолженность ФРГ - следствие внешнеполитической ситуации

Поэтому, по его словам, важно восстановить обороноспособность Германии и Европы, и ФРГ "быстро наверстывает упущенное". "В этом отношении мы добились значительного прогресса", - считает Мерц. При этом высокая новая задолженность Германии является следствием напряженной внешнеполитической ситуации и в особенности российского вторжения в Украину, на фоне которого ФРГ приходится восстанавливать свою обороноспособность, уверен глава немецкого правительства.

Одновременно он высоко оценил военный потенциал, которого за последние годы добилась Украина.

Термин "ассоциированного членства в ЕС" имеет в Украине негативный оттенок

Отвечая на вопрос корреспондента DW о его предложении ассоциированного членства Украины в ЕС, Мерц указал на сложности, связанные с этим термином в Украине. По его словам, понятие ассоциированного членства имеет негативный оттенок из-за внутриполитических дебатов в Украине в 2013 году. При этом президент Украины Владимир Зеленский не отклонял это предложение, указал федеральный канцлер.

"Можно было бы назвать это как-то иначе, но речь идет о членстве в Европейском Союзе - хотя и без права голоса в его институциях, но с тесными связями, которые предполагает членство в ЕС", - пояснил он. При этом общая позиция состоит в том, что прежде всего необходимо положить конец войне, которую ведет Россия против Украины, но путь в Европу для нее должен оставаться открытым, добавил глава немецкого правительства.

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#Украина #война #оборона #гибридная война #Россия #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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