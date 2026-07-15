Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявил, что Будапешт намерен восстановить доверие со стороны союзников по НАТО и уже принес извинения за политику правительства Виктора Орбана, которое затягивало вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Его слова опубливоваало издание Telex.

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявил, что новое руководство страны стремится восстановить доверительные отношения с союзниками по НАТО и пересматривает внешнеполитический курс предыдущего правительства.

Выступая на дискуссионной панели в Будапеште, глава оборонного ведомства подчеркнул, что интересы Венгрии совпадают с интересами партнеров по Альянсу.

"Венгрия должна восстановить доверие с союзниками. А что касается россиян - для них мы закрываем двери", - заявил Русин-Сэнди.

По его словам, одним из первых шагов правительства стало принесение извинений ряду союзников, в том числе Финляндии, вступление которой в НАТО было задержано из-за позиции кабинета Виктора Орбана.

Министр отметил, что считает действия прежних властей неприемлемыми и не соответствующими интересам страны.

Во времена премьерства Виктора Орбана Венгрия неоднократно откладывала ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. В случае со Швецией Будапешт стал последней страной Альянса, одобрившей ее членство, завершив процедуру ратификации уже после Турции.