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Венгрия извинилась перед Финляндией и Швецией 0 123

В мире
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: лого НАТО в телефоне

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявил, что Будапешт намерен восстановить доверие со стороны союзников по НАТО и уже принес извинения за политику правительства Виктора Орбана, которое затягивало вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Его слова опубливоваало издание Telex.

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди заявил, что новое руководство страны стремится восстановить доверительные отношения с союзниками по НАТО и пересматривает внешнеполитический курс предыдущего правительства.

Выступая на дискуссионной панели в Будапеште, глава оборонного ведомства подчеркнул, что интересы Венгрии совпадают с интересами партнеров по Альянсу.

"Венгрия должна восстановить доверие с союзниками. А что касается россиян - для них мы закрываем двери", - заявил Русин-Сэнди.

По его словам, одним из первых шагов правительства стало принесение извинений ряду союзников, в том числе Финляндии, вступление которой в НАТО было задержано из-за позиции кабинета Виктора Орбана.

Министр отметил, что считает действия прежних властей неприемлемыми и не соответствующими интересам страны.

Во времена премьерства Виктора Орбана Венгрия неоднократно откладывала ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. В случае со Швецией Будапешт стал последней страной Альянса, одобрившей ее членство, завершив процедуру ратификации уже после Турции.

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#Виктор Орбан #НАТО #Финляндия #Швеция #дипломатия #политика #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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