Министерство юстиции в среду подтвердило, что Литва в полном объеме исполнит новейшее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно предполагаемой секретной американской тюрьмы в стране, хотя официальные лица продолжают отрицать ее существование.

Между тем премьер-министр Миндаугас Синкявичюс не видит необходимости в дополнительных расследованиях по этому вопросу.

«Литва исполнит решение ЕСПЧ в полном объеме», — сообщила BNS пресс-секретарь министра юстиции Божена Заборовска-Зданович.

Ранее агентство BNS сообщало, что на прошлой неделе ЕСПЧ присудил гражданину Саудовской Аравии Абд аль-Рахиму Хусейну аль-Нашири 30 тыс. евро за незаконное содержание в тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Литве и обязал власти страны обратиться в Вашингтон за гарантиями того, что мужчине не будет вынесен смертный приговор.

Президент Гитанас Науседа ранее в интервью BNS сказал, что решения судов должны исполняться, однако по поводу обязательства обратиться к США еще необходимо посовещаться, так как подобное обращение может выглядеть как вмешательство во внутренние дела американцев.

Заборовска-Зданович указала, что обращение к США будет направлено «по дипломатическим каналам», однако более подробной информации не предоставила.

Она также отметила, что последнее решение ЕСПЧ не будет обжаловано в Большой палате суда, но, несмотря на это, вступит в силу через несколько месяцев и будет исполнено только тогда.

Между тем премьер-министр Миндаугас Синкявичюс в среду заявил, что не видит необходимости дополнительно выяснять обстоятельства работы предполагаемой тюрьмы ЦРУ в Литве два десятилетия назад.

«В Литве уже проводилось парламентское расследование. Также правоохранительные органы проводят досудебное расследование, которое координирует Генеральная прокуратура. Премьер не видит необходимости в дополнительных действиях», — передал комментарий премьера BNS его пресс-секретарь Гядас Салига.

Науседа также заявил, что не видит необходимости дополнительно выяснять обстоятельства предполагаемой тюрьмы.

В 2009 году Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне провел парламентское расследование, однако заявил, что не установил факта транспортировки задержанных ЦРУ лиц в Литву, хотя и признал, что условия для этого существовали.

Прокуратура в среду подтвердила, что продолжает начатое в 2010 году и возобновленное в 2015 году расследование по делу о тюрьме ЦРУ, однако указала, что не получила значимых данных от США и других партнеров, которым направляла запросы о правовой помощи.

Решение ЕСПЧ на прошлой неделе стало третьим подобным в делах против Литвы.

Поскольку ЕСПЧ уже не в первом деле констатирует, что в Литве действовала такая тюрьма, представители властей страны последовательно подчеркивают, что этот суд опирается на мнение правозащитных организаций и проведенные ими, а не официальными учреждениями, расследования.

После одного из неблагоприятных для Литвы решений ЕСПЧ по поводу тюрьмы Министерство юстиции в позапрошлом году прокомментировало, что в ходе досудебного расследования Литва не может объективными данными или доказательствами опровергнуть вывод о том, что тюрьма действовала.

Такой вывод ЕСПЧ впервые сделал в 2018 году, констатировав, что в Литве в 2005–2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ, в которой содержался гражданин Саудовской Аравии Абу Зубайда. В январе 2024 года за незаконное содержание под стражей гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хавсави ЕСПЧ присудил 100 тыс. евро.

Литва в делах ЕСПЧ предоставляла объяснения, что в помещениях в Антавиляй, недалеко от Вильнюса, действовала не тюрьма, а центр поддержки разведки. Страна утверждает, что вызвавшими подозрения самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.