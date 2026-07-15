На фоне новой волны аномальной жары в Европе пользователи соцсетей вновь заявляют, что американская военная программа воздействует на погоду и является причиной высоких температур в Европе. Доказательств этому нет.

В последние недели в соцсетях распространяются публикации, в которых утверждается, что американская военная программа используется для воздействия на погоду и якобы является причиной жары, обрушившейся на Европу.

В подтверждение этих утверждений ряд аккаунтов публикует отрывки с участием журналистов, ученых и публичных деятелей, обсуждающих геоинженерию (намеренное, крупномасштабное вмешательство в климатическую систему Земли), выдавая их за доказательство того, что погодные явления якобы контролируются искусственно.

В одном из роликов французская телеведущая Анн-Клер Кудре рассказывает о геоинженерии.

"В ответ на изменение климата все больше стран рассматривают так называемую геоинженерию", – говорит она в репортаже. "Идея заключается в том, чтобы напрямую вмешиваться в климатическую систему и искусственно охлаждать планету".

В сети этот сюжет преподносят как доказательство того, что власти уже манипулируют климатом, однако из первоначального контекста этого не следует.

Опубликованное в конце августа 2025 года видео Кудре является частью новостного сюжета, в котором рассказывается о научных исследованиях в области геоинженерии — направления, изучающего теоретические способы ослабить последствия изменения климата.

В репортаже не утверждается, что эти технологии уже применяются для создания или усиления волн жары.

Во многих публикациях также упоминается HAARP — Программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн, американский научный комплекс, который давно стал объектом конспирологических теорий.

Что такое HAARP?

Созданный в 1990‑е годы комплекс HAARP предназначен для изучения ионосферы — слоя верхней части земной атмосферы. Ученые направляют в нее высокочастотные радиоволны и фиксируют, как на них реагируют заряженные частицы.

Согласно заявленным целям программы, исследования должны были углубить понимание ионосферы и способствовать развитию средств связи и радиолокации. С 2015 года комплекс HAARP находится в ведении Университета Аляски, который открыто публикует информацию о своей научной работе.

Распространенная конспирологическая теория

Эта теория основана на неправильном представлении о том, как устроена атмосфера.

Погодные системы, в том числе волны жары, формируются в тропосфере и частично в стратосфере. Эксперименты HAARP проводятся в ионосфере, на высоте сотен километров над поверхностью Земли.

Радиоволны, которые использует этот комплекс, не взаимодействуют с нижними слоями атмосферы, где и зарождается погода. Ученые неоднократно подчеркивали, что не существует известного механизма, с помощью которого HAARP мог бы вызывать или усиливать погодные явления.

По данным климатологов, недавняя жара в Европе была связана с устойчивой областью высокого давления, которая удерживала раскаленный воздух над западной частью континента.

Исследователи также отмечают, что вызванное деятельностью человека изменение климата делает волны жары более частыми, продолжительными и сильными.