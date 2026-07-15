Операторы распределительных электросетей Литвы и Латвии будут сотрудничать и оказывать помощь друг другу в случаях, когда электросети страдают от сильных штормов, экстремальных погодных условий или других масштабных сбоев.

Литовская компания "Energijos skirstymo operatorius" (ESO) и латвийская "Sadales tīkls" подписали соответствующий протокол о намерениях, сообщила в среду пресс-служба ESO.

Цель соглашения - повысить готовность к масштабным перебоям в электроснабжении.

"Бури последних лет в странах Балтии показали, что масштабы стихийных бедствий могут превышать возможности одного оператора. Обмен опытом, совместная подготовка и возможность опереться друг на друга позволят более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил глава ESO Реналдас Радвила.

Председатель правления и генеральный директор "Sadales tīkls" Сандис Янсонс отметил, что электросети стран Балтии сталкиваются с аналогичными вызовами - от штормов и сильных снегопадов до других экстремальных явлений, способных повредить инфраструктуру.

Протокол о намерениях предусматривает обмен знаниями, опытом, а также техникой, потребность в которой при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций постоянно растет.

В документе подчеркивается, что любая взаимопомощь будет оказываться лишь в той мере, в какой это не противоречит обязанности каждого оператора обеспечивать безопасную и надежную работу своей электросети.

Также предусмотрено, что конкретные механизмы сотрудничества в будущем могут быть детализированы в отдельных соглашениях.