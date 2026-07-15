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«Выведем из строя все электростанции»: Трамп озвучил новый ультиматум Ирану 0 211

В мире
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: американские военные корабли
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы уже на следующей неделе значительно расширить удары по Ирану. По его словам, если Тегеран не согласится на переговоры с Вашингтоном, целями американских атак станут объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что США готовы нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если власти страны не «сядут за стол переговоров».

«На следующей неделе для них все станет действительно очень плохо, потому что на следующей неделе придет очередь электростанций. На следующей неделе придет очередь мостов», — сказал президент США.

Он также подчеркнул, что американские удары будут продолжаться до тех пор, пока, по его словам, он сам не примет решение об их прекращении.

Заявления прозвучали на фоне продолжающейся военной операции США против Ирана. По данным Reuters, американские войска уже четвертые сутки подряд наносят удары по иранским объектам, а также возобновили блокаду иранских портов.

По информации Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), нынешняя операция направлена на снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

Одновременно Дональд Трамп отказался от ранее обсуждавшейся идеи ввести 20-процентный сбор с грузов, следующих через Ормузский пролив. Вместо этого он заявил, что США намерены развивать торговое и инвестиционное сотрудничество со странами Персидского залива.

Иран, в свою очередь, сообщил, что американские удары были нанесены по острову Кешм в Ормузском проливе, а также по объектам в районе Бушера, где расположена единственная гражданская атомная электростанция страны. По сообщениям иранских властей, под удар также попал район у границы с Кувейтом.

Во вторник произошло и новое обострение ситуации в Ормузском проливе. По данным Reuters, Иран атаковал два гражданских судна, в результате чего погибли два члена экипажа.

Военное противостояние между США и Ираном продолжается уже несколько дней и сопровождается взаимными ударами, угрозами дальнейшей эскалации и ростом напряженности вокруг одного из важнейших мировых маршрутов поставок нефти.

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#Иран #США #Дональд Трамп #энергетика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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