В испанской Памплоне завершился знаменитый фестиваль Сан-Фермин, который ежегодно собирает тысячи любителей острых ощущений. За восемь дней традиционных забегов с быками пострадали 57 человек, четверо из них получили ранения от рогов животных.

В Испании завершился знаменитый фестиваль Сан-Фермин, во время которого традиционно проходят забеги с быками по улицам Памплоны. За восемь дней праздника травмы получили 57 участников.

Во время восьмого, заключительного забега, состоявшегося во вторник, пострадали десять человек. По данным правительства автономного сообщества Наварра, 18-летний мужчина получил ранение бедра рогом быка, а 46-летний участник — ранение грудной клетки. Еще восемь человек были госпитализированы с ушибами различной степени тяжести.

Маршрут длиной 848,6 метра быки преодолели за 2 минуты 25 секунд.

Каждое утро на протяжении восьми дней сотни смельчаков, большинство из которых мужчины, в традиционной белой одежде с красными шейными платками бежали впереди стада быков по узким извилистым улицам средневековой Памплоны.

После забега животных традиционно выпускают на арену, где во второй половине дня проходят бои быков с участием известных испанских матадоров.

Фестиваль Сан-Фермин получил мировую известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», опубликованному в 1926 году, и ежегодно привлекает туристов со всего мира.

Всего в нынешнем году рогами быков были ранены четыре человека. Среди них — 30-летний испанец, которому животное нанесло тяжелое ранение в лицо.

Среди всех пострадавших пятеро являются иностранцами: двое граждан Великобритании, а также по одному туристу из Австралии, США и Германии. Немец получил ранение рогом в левую руку.

Несмотря на завершение забегов, сам фестиваль закончится лишь в полночь традиционной церемонией закрытия. С момента начала ведения статистики в 1911 году во время забегов с быками погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году, когда 27-летний испанец получил смертельные ранения шеи, сердца и легких.