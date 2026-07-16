Французский парламент одобрил законопроект, который позволит неизлечимо больным взрослым при соблюдении строгих условий воспользоваться помощью при добровольном уходе из жизни. Теперь закон предстоит проверить на соответствие Конституции.

После многолетних споров и ожесточенных дебатов Национальное собрание Франции приняло законопроект, предоставляющий неизлечимо больным совершеннолетним пациентам право на помощь при добровольном уходе из жизни.

За документ проголосовал 291 депутат, против — 241. Обсуждение этой инициативы продолжалось несколько лет и сопровождалось серьезными разногласиями как среди политиков, так и в обществе.

Согласно опросам, около трех четвертей французов поддерживают такую возможность при соблюдении строгих условий. Однако Сенат, где преобладают представители правых партий, долгое время блокировал принятие закона. Верхняя палата ранее уже отклоняла документ, несмотря на его одобрение Национальным собранием.

В итоге правительство воспользовалось предусмотренной Конституцией процедурой, позволившей принять закон без окончательного согласия Сената.

Строгие условия

Законопроект предусматривает, что помощь может быть оказана только взрослым пациентам с неизлечимым заболеванием, испытывающим неустранимые физические страдания либо боль, которую сам человек считает невыносимой.

При этом пациент должен быть способен свободно и осознанно выразить свою волю. Сначала лечащий врач оценивает соответствие установленным критериям, затем заявление рассматривает специальная комиссия. Окончательное решение остается за врачом.

Документ предусматривает, что смертельный препарат пациент принимает самостоятельно. Лишь в случае, если физическое состояние не позволяет сделать это самостоятельно, препарат сможет ввести врач.

Исторический поворот

Принятие законопроекта называют историческим событием для Франции, где любые формы прекращения жизни по медицинским показаниям традиционно вызывали сильное сопротивление. Причины этого связаны не только с религиозными взглядами, но и с особенностями французской медицинской культуры, в которой ключевые решения обычно принимает врач, а не сам пациент.

Идея принять такой закон была одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона в 2022 году. После переизбрания он поручил парламенту подготовить соответствующее законодательство, считая, что действующие нормы не позволяют гуманно решать ситуацию пациентов с терминальными стадиями тяжелых заболеваний, испытывающих невыносимые страдания.

В настоящее время французы, желающие воспользоваться подобной процедурой, вынуждены выезжать за границу — чаще всего в Бельгию или Швейцарию. Так, в 2022 году к процедуре ассистированного ухода из жизни в Швейцарии прибег знаменитый франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар. Во Франции же пока разрешены только глубокая паллиативная седация и отказ от дальнейшего лечения.

Председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве отметила, что общественная дискуссия по этому вопросу продолжается еще с 1980-х годов. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что тема затрагивает жизнь, страдания и человеческое достоинство, поэтому требует внимательного диалога и всестороннего обсуждения.

Теперь законопроект должен быть направлен в Конституционный совет Франции. В течение 60 дней судьи решат, соответствует ли документ Конституции страны. Если нарушений не будет выявлено, Франция сделает один из самых значительных шагов в реформировании законодательства о правах неизлечимо больных пациентов.