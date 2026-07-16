Майор НВС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш в программе TV24 “Актуальное о боевых действиях в Украине” обратил внимание на необычную историю российского пленного — Антона Милхаева, который, по словам Слайдиньша, является правнуком бывшего лидера СССР Леонида Брежнева.

Слайдиньш указал, что этот случай особенно интересен именно потому, что речь идет не об обычном солдате. Слайдиньш также прослушал интервью Милхаева: “Они сами соглашаются говорить. Никто их там не принуждает.”

По словам Слайдиньша, этот случай хорошо показывает реальность российской армии — в нее могут попасть люди независимо от происхождения или статуса. “Судьба Милхаева — доказательство того, что в России есть возможность оказаться в этой так называемой специальной военной операции независимо от того, кто ты.”

Слайдиньш пояснил, что и в этом случае мотивация была практической — деньги. “Антон попал на войну так же, как десятки тысяч других в России. Нужны были деньги, и он решил подписать этот контракт, чтобы расплатиться с долгами.”

Он подчеркнул, что такая история важна для Украины и в информационной войне. “История о разорившихся дворянах — это интересный пленный. Конечно, для пропаганды это очень важно.” Слайдиньш добавил, что такие случаи используются, чтобы иллюстрировать более широкую картину войны России, и украинцы это используют.