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Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки украинских дронов 6 1444

В мире
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салават
ФОТО: twitter

Салаватский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане прекратил работу после удара украинских беспилотников, произошедшего в ночь на вторник. По данным СМИ, предприятию потребуется длительный ремонт поврежденного оборудования.

Салаватский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане остановил производство после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, в результате удара были выведены из строя две установки первичной переработки нефти. Кроме того, повреждения получили несколько установок вторичной переработки и другое технологическое оборудование.

Источники Reuters утверждают, что восстановление предприятия может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Салаватский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. Предприятие принадлежит компании «Газпром нефтехим Салават», входящей в структуру российского энергетического гиганта «Газпром».

По данным The Moscow Times, в 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн сырой нефти, что составляет около 2,7% всего объема нефтепереработки в России.

Для российской нефтеперерабатывающей отрасли даже временная остановка предприятия такого масштаба означает снижение производственных мощностей до завершения ремонта.

Это уже не первая атака на завод. В сентябре 2025 года предприятие дважды подвергалось ударам украинских беспилотников, однако тогда глава Башкортостана Радий Хабиров заявлял, что производство продолжило работу в штатном режиме.

Нынешняя остановка завода свидетельствует о том, что последствия последней атаки оказались значительно серьезнее, чем во время предыдущих инцидентов.

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#ремонт #Украина #энергетика #Газпром #дроны #экономика #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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