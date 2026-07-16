Его заявление вызвало широкий резонанс во французской политике накануне президентских выборов 2027 года, передает entrevue.fr.

Илон Маск публично высказался в поддержку Марин Ле Пен, которая намерена участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Владелец социальной сети X назвал лидера партии «Национальное объединение» «последней надеждой Франции», вызвав бурную реакцию французских политиков.

Свое мнение Маск выразил в ответ на публикацию в X, где говорилось о росте поддержки Марин Ле Пен после президентских выборов 2022 года. Автор поста также утверждал, что в случае ее победы Франция сможет выдворить из страны несколько миллионов мигрантов.

Маск ограничился одной фразой на английском языке: «She is France's last hope» («Она — последняя надежда Франции»), не пояснив свою позицию и не комментируя остальные утверждения публикации.

Ле Пен лидирует в опросах

Заявление миллиардера прозвучало на фоне опросов общественного мнения, согласно которым Марин Ле Пен остается фаворитом президентской гонки. По данным исследования, опубликованного 11 июля, в первом туре она может набрать от 34% до 35,5% голосов — примерно на три процентных пункта больше, чем весной этого года.

Ее ближайшие соперники значительно отстают. Эдуар Филипп, по данным опросов, может рассчитывать на 16,5–19% голосов, Жан-Люк Меланшон — на 14,5–16%, а Габриэль Атталь — на 13,5–15,5%.

Согласно тому же исследованию, Ле Пен побеждает всех основных соперников и во втором туре. При этом социологи напоминают, что результаты отражают текущие настроения избирателей и не гарантируют итог выборов.

Кандидатура подтверждена

Марин Ле Пен официально подтвердила намерение баллотироваться после решения апелляционного суда по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Суд оставил обвинительный приговор в силе, однако сократил срок запрета на занятие государственных должностей, что позволяет ей участвовать в выборах 2027 года.

Политик уже подала кассационную жалобу и запустила свой предвыборный сайт.

«Сегодня вечером я являюсь кандидатом на президентских выборах. Окончательное решение примет французский народ», — заявила Ле Пен после оглашения судебного решения.

Маск все активнее вмешивается в политику

Это не первый случай, когда Илон Маск открыто поддерживает зарубежных политиков. Ранее он активно выступал в поддержку Дональда Трампа в США, а также немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), заявляя, что именно она способна «спасти Германию».

Теперь его заявление в пользу Марин Ле Пен стало одним из самых заметных внешнеполитических сигналов накануне президентской кампании во Франции. До первого тура выборов остается менее года, и поддержка одного из самых известных предпринимателей мира наверняка станет одной из тем предстоящей политической дискуссии.