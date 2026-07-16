Американский миллиардер Илон Маск публично поддержал лидера французских правых Марин Ле Пен, назвав ее «последней надеждой Франции».
Его заявление вызвало широкий резонанс во французской политике накануне президентских выборов 2027 года, передает entrevue.fr.
Илон Маск публично высказался в поддержку Марин Ле Пен, которая намерена участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Владелец социальной сети X назвал лидера партии «Национальное объединение» «последней надеждой Франции», вызвав бурную реакцию французских политиков.
Свое мнение Маск выразил в ответ на публикацию в X, где говорилось о росте поддержки Марин Ле Пен после президентских выборов 2022 года. Автор поста также утверждал, что в случае ее победы Франция сможет выдворить из страны несколько миллионов мигрантов.
Маск ограничился одной фразой на английском языке: «She is France's last hope» («Она — последняя надежда Франции»), не пояснив свою позицию и не комментируя остальные утверждения публикации.
Ле Пен лидирует в опросах
Заявление миллиардера прозвучало на фоне опросов общественного мнения, согласно которым Марин Ле Пен остается фаворитом президентской гонки. По данным исследования, опубликованного 11 июля, в первом туре она может набрать от 34% до 35,5% голосов — примерно на три процентных пункта больше, чем весной этого года.
Ее ближайшие соперники значительно отстают. Эдуар Филипп, по данным опросов, может рассчитывать на 16,5–19% голосов, Жан-Люк Меланшон — на 14,5–16%, а Габриэль Атталь — на 13,5–15,5%.
Согласно тому же исследованию, Ле Пен побеждает всех основных соперников и во втором туре. При этом социологи напоминают, что результаты отражают текущие настроения избирателей и не гарантируют итог выборов.
Кандидатура подтверждена
Марин Ле Пен официально подтвердила намерение баллотироваться после решения апелляционного суда по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Суд оставил обвинительный приговор в силе, однако сократил срок запрета на занятие государственных должностей, что позволяет ей участвовать в выборах 2027 года.
Политик уже подала кассационную жалобу и запустила свой предвыборный сайт.
«Сегодня вечером я являюсь кандидатом на президентских выборах. Окончательное решение примет французский народ», — заявила Ле Пен после оглашения судебного решения.
Маск все активнее вмешивается в политику
Это не первый случай, когда Илон Маск открыто поддерживает зарубежных политиков. Ранее он активно выступал в поддержку Дональда Трампа в США, а также немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), заявляя, что именно она способна «спасти Германию».
Теперь его заявление в пользу Марин Ле Пен стало одним из самых заметных внешнеполитических сигналов накануне президентской кампании во Франции. До первого тура выборов остается менее года, и поддержка одного из самых известных предпринимателей мира наверняка станет одной из тем предстоящей политической дискуссии.
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