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Пентагон начнет проверять уровень тестостерона у военнослужащих 0 150

В мире
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пит Хегсет

Министерство войны США включит проверку уровня тестостерона в программу ежегодных медицинских обследований военнослужащих-мужчин старше 30 лет. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, цель инициативы - убедиться, что военнослужащие имеют оптимальный уровень гормона для поддержания физической формы и высокой боевой эффективности.

"Речь не идет об искусственном повышении показателей. Речь идет о восстановлении и оптимизации естественных возможностей организма", - подчеркнул Хегсет.

Военнослужащие младше 30 лет также смогут пройти обследование, но на добровольной основе.

Министр назвал программу частью концепции "Министерства войны с высоким уровнем тестостерона". Как отметил Bloomberg, инициатива соответствует политике администрации США, направленной на снижение стигматизации лечения дефицита тестостерона.

Заместительная терапия тестостероном может применяться при подтвержденном дефиците гормона и способна улучшить уровень энергии, физическую выносливость, настроение, мышечную массу и плотность костной ткани. Вместе с тем специалисты предупреждают о возможных побочных эффектах, среди которых снижение фертильности, задержка жидкости, акне и повышение уровня эритроцитов.

В Пентагоне напоминают, что еще в 2019 году Национальные институты здравоохранения США изучали влияние терапии тестостероном на снижение травматизма и повышение эффективности военнослужащих при выполнении задач в экстремальных условиях.

Инициатива реализуется на фоне реформ, проводимых в американском оборонном ведомстве.

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#США #здравоохранение #медицина #пентагон #армия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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