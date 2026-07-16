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Пентагон рассматривает возможность высадки десанта на Кубе 1 89

В мире
Дата публикации: 16.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Молодой Фидель Кастро с соратниками

Американские чиновники сообщили CBS News об обсуждении военных вариантов против Кубы, включая высадку десанта. Окончательное решение о военной операции пока не принято.

Пентагон рассматривает несколько сценариев военных действий против Кубы, среди которых - высадка на острове "тысяч" бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии, сообщила в среду, 15 июля, медиакомпания CBS News со ссылкой на несколько американских чиновников. По их словам, обсуждение таких планов шло на протяжении последних недель, но финального решения военное ведомство еще не приняло.

Ранее министр войны Пит Хегсет допускал возможность силового решения кубинского вопроса. В июне он предупредил, что попытки Гаваны заполучить вооружение, угрожающее США, станут причиной для конфронтации. Разведданные указывают на то, что Куба закупила свыше 300 беспилотников для потенциальных ударов по базе в Гуантанамо, кораблям американского флота и территории Флориды.

Иран отвлекает ресурсы Пентагона

При этом собеседники CBS News считают операцию против Кубы в близкой перспективе маловероятной - слишком много сил и средств Пентагона задействовано в возобновившейся войне против Ирана. К тому же команда президента США Дональда Трампа предпочитает добиваться смены власти на Кубе через экономические и дипломатические рычаги.

Госсекретарь Марко Рубио неоднократно говорил, что Вашингтон предпочел бы видеть в Гаване технократическое правительство, настроенное на реформы. Но 11 июля он признал, что кубинское руководство и его "коррумпированная элита" не меняют курс, оставаясь верны "морально обанкротившейся марксистской идеологии" и удерживая "тотальный контроль" над государством.

В мае Кубу с визитом посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он пообещал расширение сотрудничества в обмен на проведение властями острова глубоких реформ, а также напомнил кубинской стороне об операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, показав одного из участников этой операции.

Энергетическая блокада острова

С возвращением Трампа в Белый дом Вашингтон заметно нарастил давление на Гавану, вновь включив Кубу в список государств-спонсоров терроризма. В январе 2026 года американский лидер ввел режим чрезвычайной ситуации, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы, и организовал энергетическую блокаду острова. В мае кубинские власти признали критическое состояние национальной энергосистемы.

Трамп не раз говорил о неизбежном крахе кубинского режима, обещая заняться этим вопросом всерьез после того, как "разберется" с Ираном. The Wall Street Journal писала, что Вашингтон намерен добиться смены власти на Кубе до конца 2026 года.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что страна готова к сопротивлению в случае вторжения США. "Мы будем сражаться, мы будем защищаться, и если нам суждено пасть в бою, то умереть за родину - значит жить", - говорил он.

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#Иран #США #ЦРУ #пентагон #Куба
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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