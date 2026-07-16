Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС против России 3 513

В мире
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: танкер в море
ФОТО: Unsplash

Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России, выразив опасения из-за возможных последствий для судоходной компании Dynagas, которая специализируется на перевозке российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, во время встречи послов стран ЕС представитель Греции заявил, что предлагаемый запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны может фактически уничтожить бизнес Dynagas. В связи с этим Афины пока отказались поддержать новый пакет ограничений.

Как отмечает FT со ссылкой на источники, позиция Греции уже как минимум на неделю задержала утверждение санкций, поскольку для их принятия требуется единогласная поддержка всех государств Евросоюза.

В 21-й пакет также входят ограничения против дополнительных российских банков, криптовалютных сетей, предприятий военно-промышленного комплекса, а также новый механизм ограничения цены на российскую нефть.

До достижения компромисса страны ЕС решили временно сохранить действующий ценовой потолок на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы продолжить переговоры и оценить последствия новых мер.

×
Читайте нас также:
#Греция #санкции #энергетика #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Салават
Изображение к статье: Эвтаназия
Изображение к статье: Взлет самолета армии США
Изображение к статье: Никита Хрущев и Конрад Аденауэр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ
Спорт
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews
Изображение к статье: Китайский акробат Ли Цинбао
Lifenews
Изображение к статье: опоры жд моста в аэропорту Риги
Политика
1
Изображение к статье: заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ
Спорт
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео