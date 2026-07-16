Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России, выразив опасения из-за возможных последствий для судоходной компании Dynagas, которая специализируется на перевозке российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, во время встречи послов стран ЕС представитель Греции заявил, что предлагаемый запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны может фактически уничтожить бизнес Dynagas. В связи с этим Афины пока отказались поддержать новый пакет ограничений.

Как отмечает FT со ссылкой на источники, позиция Греции уже как минимум на неделю задержала утверждение санкций, поскольку для их принятия требуется единогласная поддержка всех государств Евросоюза.

В 21-й пакет также входят ограничения против дополнительных российских банков, криптовалютных сетей, предприятий военно-промышленного комплекса, а также новый механизм ограничения цены на российскую нефть.

До достижения компромисса страны ЕС решили временно сохранить действующий ценовой потолок на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы продолжить переговоры и оценить последствия новых мер.