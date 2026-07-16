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США впервые после возобновления блокады применили силу против танкера у берегов Ирана 0 444

В мире
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взлет самолета армии США
ФОТО: пресс-фото

США впервые после возобновления морской блокады иранских портов применили силу против гражданского судна. Американские военные заявили, что нефтяной танкер был выведен из строя и не смог продолжить путь в Иран.

Военная авиация США в среду нанесла удар по незагруженному нефтяному танкеру, который, по данным американской стороны, пытался прорвать блокаду иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По информации командования, по судну были выпущены ракеты Hellfire, которые поразили дымовую трубу. В результате танкер потерял возможность продолжать движение в сторону Ирана.

Американские военные идентифицировали судно как моторный танкер Belma, ходивший под флагом Кюрасао.

Этот инцидент стал первым случаем применения силы после того, как США вновь ввели блокаду иранских портов. Ограничения были восстановлены во вторник в 23:00 по латвийскому времени.

Для судоходных компаний это означает, что попытки войти в иранские порты теперь могут пресекаться не только предупреждениями, но и военными действиями.

По данным CENTCOM, за первые сутки после возобновления блокады американские силы также перенаправили два торговых судна, которые выполнили предъявленные требования.

Подобные меры уже применялись ранее. Предыдущая блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. За это время, как утверждает CENTCOM, были выведены из строя девять судов, а более 140 торговых кораблей изменили маршрут по требованию американской стороны.

Возобновление блокады свидетельствует о продолжении жесткого контроля США над морским сообщением с иранскими портами, а число подобных инцидентов может увеличиться, если суда продолжат попытки пройти в этот район.

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#Иран #США #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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