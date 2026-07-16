Комментируя для пропагандисткого канала RT политику балтийских государств в отношении русского языка, Сергей Миронов заявил, что действия властей якобы являются "зачистками" русских. При этом он утверждал, что подобная политика может привести к исчезновению Эстонии, Латвии и Литвы как государств.

"Эстонцам, латышам и литовцам нужно осознать простой факт: русские на протяжении веков были и должны остаться частью коренного населения Прибалтики. Так же как Россия была и останется их соседом", — добавил Миронов.

В своих заявлениях российский политик также сравнил нынешнюю ситуацию с событиями времен Второй мировой войны и обвинил Запад в использовании стран Балтии в противостоянии с Россией. Кроме того, он заявил, что жители Латвии, Литвы и Эстонии якобы рассматриваются европейскими политиками как "пушечное мясо". "Сегодня жертвами становятся ни в чем не повинные русские люди, которые всегда считали Прибалтику своей Родиной, где они прожили всю жизнь. Жертвами станут те, кто считает себя коренными в Эстонии, Латвии и Литве", — подчеркнул он.

Ранее со стороны российских чиновников и политиков уже звучали угрозы странам Балтии и конкретно Латвии. Так, член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник, регулярно выступающий с воинственными заявлениями о возможных ударах по Европе, заявил изданию gazeta.ru, что Россия будет иметь полное право открыть огонь по террритории нашей страны, если здесь будет построено производство дронов. А заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Михаил Галузин назвал планы строительства такого завода провокацией.

Также Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятности запусков беспилотников по России с территории Латвии, заявил: «Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями».