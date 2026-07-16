В Шилуте в остановленном автомобиле гражданина Польши сотрудники полиции обнаружили 21 паука различных видов, на которых водитель не предоставил документов о законном приобретении, сообщил в четверг Департамент охраны окружающей среды.

По данным ведомства, в ночь с воскресенья на понедельник в Шилуте полицейские, обнаружив в автомобиле пауков различных видов, находившихся в пластиковых контейнерах, вызвали на место происшествия экологов.

Специалисты изъяли животных для определения вида и начали расследование административного правонарушения. Подозревается, что часть пауков может относиться к охраняемым видам, для которых обязательны документы, подтверждающие законность приобретения.

Как отметили в департаменте, после изучения всех обстоятельств и установления факта нарушения, лицо будет привлечено к административной ответственности.

Экологи напоминают, что желающие приобрести диких животных должны предварительно убедиться, что они не относятся к инвазивным видам, содержание и торговля которыми в Литве запрещены.

Как сообщал Bb.lv в Нарве эстонские пограничники задержали человека, который пытался вывезти в Россию пчел... в кармане.