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В Литве в автомобиле гражданина Польши обнаружили 21 паука без документов 1 142

В мире
Дата публикации: 16.07.2026
BNS
Изображение к статье: Паук

В Шилуте в остановленном автомобиле гражданина Польши сотрудники полиции обнаружили 21 паука различных видов, на которых водитель не предоставил документов о законном приобретении, сообщил в четверг Департамент охраны окружающей среды.

По данным ведомства, в ночь с воскресенья на понедельник в Шилуте полицейские, обнаружив в автомобиле пауков различных видов, находившихся в пластиковых контейнерах, вызвали на место происшествия экологов.

Специалисты изъяли животных для определения вида и начали расследование административного правонарушения. Подозревается, что часть пауков может относиться к охраняемым видам, для которых обязательны документы, подтверждающие законность приобретения.

Как отметили в департаменте, после изучения всех обстоятельств и установления факта нарушения, лицо будет привлечено к административной ответственности.

Экологи напоминают, что желающие приобрести диких животных должны предварительно убедиться, что они не относятся к инвазивным видам, содержание и торговля которыми в Литве запрещены.

Как сообщал Bb.lv в Нарве эстонские пограничники задержали человека, который пытался вывезти в Россию пчел... в кармане.

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#Литва #Польша #животные #контрабанда #экология #документы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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