В Пентагоне в последние недели обсуждают различные варианты военных действий в отношении Кубы, в том числе возможность высадки 101-й воздушно-десантной дивизии. При этом американские чиновники подчеркивают, что речь пока идет лишь о проработке сценариев, а решение о проведении операции не принято.

По информации CBS News со ссылкой на нескольких американских чиновников, Министерство обороны США рассматривает несколько вариантов возможных действий против Кубы. Один из обсуждаемых сценариев предусматривает высадку на острове военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии.

Источники телеканала отмечают, что подобные обсуждения ведутся уже несколько недель. Однако сам факт разработки различных сценариев не означает, что президент Дональд Трамп или руководство Пентагона уже приняли решение о начале военной операции.

Подобная практика характерна для военного планирования: оборонные ведомства заранее прорабатывают различные варианты развития событий, даже если вероятность их реализации остается невысокой.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет допускал возможность силового развития ситуации вокруг Кубы. В июне он заявил, что попытки Гаваны получить вооружения, способные угрожать американской территории, могут привести к конфронтации. По данным американской разведки, Куба приобрела более 300 беспилотников, которые потенциально могут использоваться для атак на базу Гуантанамо, корабли ВМС США и объекты во Флориде.

В то же время собеседники CBS News считают, что вероятность военной операции в ближайшее время остается низкой. По их словам, значительная часть ресурсов Пентагона сейчас сосредоточена на войне с Ираном, а администрация Трампа пока делает ставку на экономическое и дипломатическое давление.

Вашингтон уже несколько месяцев последовательно усиливает давление на кубинские власти. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США вновь включили Кубу в список государств — спонсоров терроризма, а затем ввели нефтяную блокаду острова, объяснив это угрозой национальной безопасности.

При этом американские власти открыто заявляют, что рассчитывают на смену политического курса в Гаване. Госсекретарь Марко Рубио неоднократно говорил о желании видеть на Кубе реформаторское правительство, однако недавно признал, что нынешнее руководство страны не демонстрирует готовности менять свою политику.

Дополнительным сигналом стал майский визит на Кубу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Во время поездки он предложил расширение сотрудничества при условии проведения реформ и напомнил кубинским властям о готовности США к жестким действиям в регионе.

Для самой Кубы ситуация осложняется внутренними проблемами. Власти страны уже признавали критическое состояние энергетической системы, а американские СМИ ранее сообщали, что администрация Трампа рассчитывает добиться смены власти на острове до конца 2026 года.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя сообщения о возможном вторжении, заявил, что страна готова защищаться.

«Мы будем сражаться, будем защищаться, и если нам суждено погибнуть в бою, то умереть за Родину — значит жить», — сказал он.

Официальных решений о проведении какой-либо военной операции США пока не объявляли. По данным CBS News, обсуждение возможных сценариев продолжается, однако окончательных выводов в Пентагоне пока не сделано.