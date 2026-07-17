Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что средняя продолжительность жизни российского солдата-новобранца на поле боя в Украине составляет 20-30 минут. По его словам, это связано с развитием беспилотников с ИИ.

Российские новобранцы в среднем погибают через 20-30 минут после прибытия на войну в Украине, заявил Джон Рэтклифф, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), на Саммите по обороне и инновациям в американском штате Пенсильвания в среду, 15 июля.

"Наши разведданные согласуются с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы могли видеть в Украине", - отметил Рэтклифф. По его словам, солдатам труднее выживать потому, что "беспилотники с искусственным интеллектом стали специализированными и недорогими машинами для убийств".

Рэтклифф отметил, что осваивание Украиной новых технологий стало "мощным фактором, уравнивающим шансы", и привело к падению темпов продвижения российской армии.

CSIS: Потери РФ в Украине выросли впятеро из-за дронов ВСУ

Российская армия в 2026 году стала терять в восемь раз больше военнослужащих, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ), утверждают аналитики вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies).

В целом с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года убитыми, ранеными или пропавшими без вести числятся около 2 млн военнослужащих - из них 1,4 млн приходится на российскую сторону, отмечается в исследовании организации.

Если соотношение потерь России и Украины большую часть времени составляло 2:1 или 3:1, то в первой половине 2026 года оно, по оценкам, выросло до 8:1. По некоторым данным, более 90 процентов российских потерь приходится именно на удары беспилотников, а не на прямые боестолкновения.