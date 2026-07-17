Чемпионат мира подходит к концу. В матче за третье место сойдутся Франция и Англия — две команды, одинаково достойные победы в турнире. Но за золото ЧМ поборются все же более достойные сборные: Аргентина и Испания.

Кто фаворит? За кем следить? На эти и другие вопросы ответим в нашем материале.

В какой форме Аргентина?

Если коротко, то в потрясающей. Семь матчей — семь побед, две из которых произошли в дополнительное время. Общий счет — 19:7. Всю дорогу аргентинцев упрекают в слабой игре, в махинациях со стороны ФИФА и других преступлениях против футбола. Но на данный момент у них стопроцентный победный показатель перед финалом ЧМ. А победы в четвертьфинале и полуфинале (над Швейцарией и Англией соответственно) навсегда войдут в историю футбола как шедевры драмы.

Мы говорим об очень сильной команде, в которой есть несколько явных атакующих угроз. Первый — Лионель Месси, восемь мячей. Второй — Лаутаро Мартинес, три мяча. Еще пять футболистов забили по одному голу. Статистика жирно подчеркивает один факт — невероятную зависимость от Месси. Но здесь главный тренер Аргентины Лионель Скалони нивелировал минус в большой тактический плюс.

39-летний Месси играет так, как играл в прайме. Остальные футболисты Аргентины просто не мешают ему в этом: создают свободное пространство, ищут передачами, дают возможность быть креативным редактором большей части атак и забивать. И некоторые данные это подтверждают.

Например, у Лео 25 успешных обводок на ЧМ-2026 — самый высокий показатель в истории. И Месси — первый человек со времен Пеле (ЧМ-1970) с четырьмя ассистами в плей-офф чемпионата мира. Возраст не играет в истории Месси никакого значения, а зависимость Аргентины от него идет только в плюс сборной.

Минус команды на этом чемпионате мира? Ей очень тяжело играть против быстрых и атлетичных соперников, удерживающих мяч. Встреча с Англией — подтверждение, потому что первый час игры большую часть моментов создали именно игроки Томаса Тухеля. Что изменилось? Взорвался Месси — дальше он планомерно перетягивал инициативу, а партнеры ему помогали.

В какой форме Испания?

По турнирному пути — в такой же: попадание в финал ЧМ — это попадание в финал.

А вот по статистике испанцы чуть хуже: семь матчей = ничья + шесть побед. Общий счет — 14:1. Своего Месси в плане результативности у Испании нет, но один футболист все же имеет голевой перевес. Микель Оярсабаль на этом турнире отметился пятью забитыми мячами. Он уже повторил лучший рекорд сборной по голами на одном ЧМ: столько же забивали Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давид Вилья (2010).

Большой минус для Аргентины — эту Испанию как раз характеризует высокий общий уровень игры и атлетизм. В восторге даже соперники. Например, Месси говорил:

«У Испании потрясающая команда с прекрасными игроками и великолепным стилем. Я очень хорошо ее знаю. Этой игровой философии уже много лет. Я знаю многих испанских игроков, играл против них. Я слежу за ними, некоторые из них выступают за „Барселону“ — команду, которую я люблю и всегда поддерживаю. Это будет особенный матч. Ожидаю, что игра будет очень напряженной».

Слабые стороны? Возможно, Испания немного потеряла из-за низкой эффективности Ламина Ямаля на этом ЧМ. Главный вундеркинд мирового футбола приехал на турнир с травмой, забил мяч лишь в ворота Саудовской Аравии. В лучшей форме Ямаль будет лидером сборной практически по всем направлениям. Особенно в плане организации атакующих действий и создании потенциально голевых моментов.

Сейчас у Испании на себя эту обязанность взяли другие игроки.

Это будет первая встреча Аргентины и Испании?

Нет, товарищеских матчей было полно. А вот официальных — всего один. Соперники ни разу не встречались в финалах ЧМ. Единственная встреча в истории чемпионатов мира — в далеком 1966 году.

Тогда на групповом этапе ЧМ Аргентина обыграла соперника со счетом 2:1. У аргентинцев дублем отметился Луис Артиме — легенда «Ривер Плейта». Испанцы ответили мячом Пирри, который провел более 400 матчей за мадридский «Реал».

Действующий главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони родился спустя 12 лет после того матча, Месси — спустя 21 год.

Главному тренеру сборной Испании на момент игры было пять лет. Ламин Ямаль появился на свет спустя 41 год после стартового свистка той встречи.

Какие расклады перед финалом ЧМ?

Впервые в финале чемпионата мира сыграют лучшие команды рейтинга ФИФА — Испания и Аргентина.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля в 22:00 по латвийскому времени. Испания и Аргентина сыграют на стадионе «Метлайф», расположенном в Нью-Джерси.

По данным суперкомпьютера статистического портала Opta, шансы Испании на победу на ЧМ-2026 выше — 56,05%. Победа Аргентины, соответственно, ниже — 43,95%.

Из других раскладов: