Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил после завершения мандата миротворческой миссии ООН в Ливане создать европейскую миссию под эгидой ЕС. По его словам, это позволит избежать вакуума в сфере безопасности после окончания работы UNIFIL, срок действия которой истекает 31 декабря 2026 года.

В интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland глава германского МИД заявил, что Евросоюзу следует изучить возможность развертывания собственных сил с соответствующим мандатом. Он отметил, что Ливан с нынешним стабилизировавшимся правительством остается одним из наиболее обнадеживающих примеров развития ситуации в регионе.

По мнению Вадефуля, европейская миссия могла бы создать условия для вывода израильской армии с территории Ливана, не допустив при этом возвращения Хезболлы к террористической деятельности.

Предложение прозвучало после шестого раунда непрямых переговоров между Израилем и Ливаном, прошедших в Риме при посредничестве США. Европейские государства продолжают искать механизмы сохранения стабильности в регионе после завершения миссии UNIFIL.