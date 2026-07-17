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Германия предложила заменить миротворческую миссию ООН в Ливане силами ЕС 0 35

В мире
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: немецкие солдаты

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил после завершения мандата миротворческой миссии ООН в Ливане создать европейскую миссию под эгидой ЕС. По его словам, это позволит избежать вакуума в сфере безопасности после окончания работы UNIFIL, срок действия которой истекает 31 декабря 2026 года.

В интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland глава германского МИД заявил, что Евросоюзу следует изучить возможность развертывания собственных сил с соответствующим мандатом. Он отметил, что Ливан с нынешним стабилизировавшимся правительством остается одним из наиболее обнадеживающих примеров развития ситуации в регионе.

По мнению Вадефуля, европейская миссия могла бы создать условия для вывода израильской армии с территории Ливана, не допустив при этом возвращения Хезболлы к террористической деятельности.

Предложение прозвучало после шестого раунда непрямых переговоров между Израилем и Ливаном, прошедших в Риме при посредничестве США. Европейские государства продолжают искать механизмы сохранения стабильности в регионе после завершения миссии UNIFIL.

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#Израиль #ООН #безопасность #Ливан #Хезболла #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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