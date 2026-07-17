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Мощный оползень накрыл жилые дома в Китае: под завалами ищут людей 0 110

В мире
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оползень в Китие
ФОТО: Global Look Press

В китайском мегаполисе Чунцин после сильных дождей произошел крупный оползень, разрушивший жилые дома. Более тысячи человек были эвакуированы, спасатели продолжают поиски людей, которые могут оставаться под завалами.

Мощный оползень сошел утром в пятницу в уезде Пэншуй китайского города Чунцин. Как сообщает Associated Press, причиной происшествия стали проливные дожди.

Сход грунта произошел около 9:08 по местному времени. Огромная масса земли и камней обрушилась с горного склона на жилую застройку. Под завалами оказались более десяти домов.

Из опасной зоны власти эвакуировали свыше 1,1 тысячи человек. По данным государственного телеканала CCTV, спасателям уже удалось извлечь из-под обломков не менее десяти человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, однако ее осложняет нестабильность склона. Специалисты опасаются повторного схода грунта.

На кадрах с места происшествия видно, что часть горного массива буквально обрушилась на жилой район. Спасатели с помощью экскаваторов разбирают завалы, а крупные каменные глыбы достигли расположенного у подножия водоема. Несмотря на повреждения, два многоэтажных здания — высотой около пяти и пятнадцати этажей — устояли.

Оползень произошел в районе реки Уцзян, протекающей через карстовую горную местность. Для помощи пострадавшим в регион направили более восьми тысяч единиц гуманитарной помощи, включая палатки, раскладные кровати и семейные аварийные наборы.

Кроме того, стихия повредила несколько опор линий электропередачи, что привело к перебоям с электричеством. В радиусе одного километра от места оползня власти временно отключили электроэнергию, газ и водоснабжение, чтобы предотвратить новые аварии.

Спасательная операция продолжается, а власти следят за состоянием склона из-за угрозы новых обрушений. Информация о количестве пострадавших и возможных жертвах уточняется.

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#эвакуация #спасатели #гуманитарная помощь #стихийное бедствие #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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