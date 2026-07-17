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Объявлено вознаграждение в $10 млн за убийство Трампа 0 102

В мире
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Проиранская вооруженная группировка «Исламское сопротивление в Ираке» объявила награду в размере 10 млн долларов за убийство президента США Дональда Трампа, сообщает Shafaq News.

В заявлении организации говорится, что деньги были собраны за счет добровольных пожертвований боевиков и сторонников движения. По словам представителей группировки, решение стало ответом на недавние высказывания Трампа, в которых он, как считают боевики, «хвастался» своей ролью в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего иракским ополчением Абу Махди аль-Мухандиса. Оба были убиты в Багдаде в январе 2020 года в результате удара американского беспилотника.

«Свободные люди мира будут и впредь преследовать убийц детей и учёных, а угнетатели никогда не познают мира», — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что вознаграждение может быть выплачено любому человеку, группе или организации, которые организуют покушение на Трампа.

Как пишет Shafaq News, во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Заиди президент США упомянул о своей роли в ликвидации Сулеймани и аль-Мухандиса. Семья аль-Мухандиса осудила как слова Трампа, так и реакцию иракского премьера, который, по данным издания, заявил, что эти события произошли еще до того, как он пришел в политику. «Тот, кто отстраняется от почетного прошлого своей страны, разрывает связь с корнями своего народа, и тот, чье прошлое отмечено ложью, недостоин руководить будущим», — заявили родственники погибшего.

Заявление о назначении награды прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке покушения на Трампа. 10 июля CNN сообщил, что Израиль передал Вашингтону разведданные, согласно которым Иран разработал новый план убийства президента США. По данным источников телеканала, израильская сторона предупредила американские власти о существовании «конкретного плана», однако его детали пока остаются неизвестными, а США еще не смогли независимо подтвердить полученную информацию.

Ранее, после сообщений о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американского удара, в Иране звучали публичные призывы к убийству Трампа. Сам президент США также заявлял, что Тегеран «хочет устранить американского лидера» и что он находится в числе целей иранских властей, пишет The Moscow Times.

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#Иран #США #терроризм #Дональд Трамп #Ирак #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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