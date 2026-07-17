Реальная зарплата в зоне евро с начала 2021‑го по начало 2026‑го снизилась почти на 2%, но влияние на покупательную способность сильно различалось по странам. Euronews Business анализирует, где доходы выросли, где упали и почему.

Пандемия COVID-19, вторжение России в Украину, стремительный рост цен на энергоносители, рекордная инфляция и другие факторы усилили давление на заработную плату по всей Европе. Рост стоимости жизни тяжело ударил по миллионам европейских домохозяйств.

Реальная заработная плата, то есть с учётом инфляции, за пять лет до начала 2026 года снизилась в трети европейских стран, вошедших в анализ.

Какие страны столкнулись с наибольшим падением реальной заработной платы между первыми кварталами 2021 и 2026 годов? Где рост реальных доходов оказался максимальным? Почему на фоне общего снижения по еврозоне некоторые страны стали заметными исключениями?

Согласно докладу «Перспективы занятости ОЭСР‑2026», который охватывает 27 европейских стран, но не всех членов ЕС, совокупное снижение реальной заработной платы между первыми кварталами 2021 и 2026 годов произошло в девяти странах.

Влияние кризиса стоимости жизни 2022–2023 годов

«Даже в первом квартале 2026 года реальная заработная плата продолжала испытывать последствия кризиса стоимости жизни 2022–2023 годов», — рассказал Андреа Бассанини, редактор доклада «Перспективы занятости ОЭСР», Euronews Business.

«Поскольку обновление отраслевых коллективных договоров проводится не каждый год и обычно растягивается во времени, согласованные зарплаты восстанавливались очень медленно и так и не вернулись полностью к прежнему уровню», — добавил он.

Он также отметил, что законодательно установленный минимальный размер оплаты труда в основном успевал за ростом цен.

В Италии реальная заработная плата снизилась более чем на 6 %

Италия продемонстрировала самое сильное падение: реальная зарплата сократилась на 6,1 %. По словам Роналда Янссена, бывшего главного экономиста Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) и Консультативного комитета профсоюзов при ОЭСР (TUAC), этому способствовали систематические задержки работодателей с заключением новых соглашений и ослабление позиций профсоюзов на переговорах.

Экономист Высшей нормальной школы в Пизе (Scuola Normale Superiore) Микеле Баваро отметил, что исторически длительные задержки с обновлением контрактов в Италии замедлили восстановление номинальных зарплат после всплеска инфляции.

Ричард Гривсон и Мерьем Гёктен из Венского института международных экономических исследований (wiiw) также обратили внимание на слабую производительность труда, вялый экономический рост и относительно медленную корректировку номинальных зарплат в Италии.

В Чехии и Швеции снижение составило соответственно 5,8 и 4,8 %. В Дании реальная зарплата упала на 2,1 %, в Испании — на 2 %. В целом по зоне евро она сократилась на 1,8 % за этот период.

В Словакии, Финляндии, Ирландии и Швейцарии отмечены небольшие снижения — от 0,7 до 1,4 %.

Ускорение инфляции и рост опасений за сохранность рабочих мест

Роналд Янссен напомнил об ускорении инфляции в зоне евро в 2021–2022 годах.

«Хотя последующие раунды коллективных переговоров в годы после вспышки высокой инфляции пытались восстановить покупательную способность заработной платы, возможности работников и профсоюзов на переговорах были ограничены опасениями за сохранность рабочих мест. Эти страхи были связаны с многолетней стагнацией экономического роста, рисками деиндустриализации из‑за конкуренции со стороны Китая и тарифной войной, которую ведут США, подрывая доступ к одному из ключевых экспортных рынков Европы», — пояснил он в беседе с Euronews Business.

В Бельгии реальная заработная плата осталась на прежнем уровне, а во Франции и Эстонии зафиксирован символический рост лишь на 0,1 %.

Турция: яркое исключение

Турция выделяется как наиболее заметное исключение: здесь зафиксирован самый высокий рост реальной заработной платы — 78,6 % — при инфляции на уровне 32 % к середине 2026 года.

«Рост реальной заработной платы в Турции на 79 % арифметически верен, но завышает реальное улучшение уровня жизни», — отметили Гривсон и Гёктен в комментарии Euronews Business.

«В 2021 году реальная зарплата была низкой, всё ещё подавленной после валютного кризиса 2018 года, так что часть роста фактически представляла собой восстановление», — пояснили они.

По их словам, основным фактором резкого повышения в 2022–2023 годах стали двукратные увеличения минимальной заработной платы, во многом обусловленные электоральными мотивами.

«После выборов 2023 года индексация вновь стала проводиться раз в год и с тех пор отстаёт от инфляции», — добавили Гривсон и Гёктен.

Они также поставили под сомнение достоверность данных по инфляции в Турции, сославшись на заявления оппозиционных партий о манипулировании официальной статистикой.

В Венгрии — самый высокий рост в ЕС

По показателю роста реальной заработной платы Венгрия занимает второе место — 29,8 % — и сама по себе является аутлайером внутри ЕС. В Польше реальная зарплата выросла на 16,5 %. Все три страны‑лидера находятся за пределами зоны евро.

«Сильный рост реальной заработной платы в Венгрии за последние пять лет отражает сочетание структурной нехватки рабочей силы, государственной политики в области оплаты труда и процесса компенсации после всплеска инфляции», — сказал главный экономист ING Петер Вировац.

По его словам, исключительные показатели Венгрии по реальной заработной плате объясняются не необычным рывком производительности труда, а совокупным эффектом напряжённости на рынке труда, агрессивной политики повышения минимальной зарплаты, продолжающегося процесса выравнивания доходов и стремления работников восстановить покупательную способность после инфляционного шока.

Среди стран еврозоны наибольший рост реальной заработной платы показала Литва — 14,8 %. В других странах двузначного увеличения не наблюдалось. Реальные доходы также выросли в Латвии на 7,4 %, в Словении — на 6,6 %, в Португалии — на 5,6 %, в Греции — на 4,7 % и в Люксембурге — на 4,1 %.

Крупнейшие экономики: Великобритания лидирует по росту реальной заработной платы

Среди пяти крупнейших экономик Европы Великобритания стала лидером с ростом реальной зарплаты на 3,6 %. В Германии и Франции реальная зарплата увеличилась менее чем на 1 % — на 0,9 и 0,1 % соответственно. В Италии зафиксировано самое резкое падение среди всех стран, вошедших в анализ, а в Испании снижение составило 2 %.

«Важнейшим фактором стал рост законодательно установленного минимального размера оплаты труда, который по решению властей в Германии и Великобритании опережал инфляцию, а во Франции и Испании был сопоставим с её уровнем», — отметил Бассанини.

Гривсон и Гёктен подчеркнули, что сравнительно гибкая система формирования зарплат в Великобритании и устойчивые сложности с набором персонала позволили номинальной оплате труда реагировать на инфляцию быстрее, чем в ряде стран зоны евро.

В докладе отмечается, что данные за первый квартал 2026 года относятся к периоду до недавнего скачка цен на энергоресурсы, последовавшего за совместными ударами США и Израиля по Ирану и ответными действиями Тегерана.