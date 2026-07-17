Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих перечень преступлений, судимость по которым не будет препятствовать заключению контракта с Минобороны для последующей отправки на войну против Украины. Соответствующие документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, из списка ограничений предлагается исключить ряд статей Уголовного кодекса, в том числе о контрабанде наличных денежных средств (ст. 200.1), участии в банде (ч. 2 ст. 209), незаконном вмешательстве в работу критически важных объектов (п. «б» ч. 2 ст. 215.4), нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217.1), незаконном обращении с ядерными материалами (ст. 220), их хищении (ч. 1 ст. 221), контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1) и наркотиков (ч. 1–3 и пп. «б», «в» ч. 4 ст. 229.1), организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1), а также утрате документов, содержащих государственную тайну (ст. 284).

При этом запрет на заключение контракта предлагается сохранить для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, диверсию, шпионаж, государственную измену и ряд других тяжких преступлений.

С ноября 2022 года в России разрешено мобилизовывать граждан, имеющих судимость за большинство тяжких преступлений, включая убийства, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков. В июне 2023 года Госдума приняла закон, разрешивший заключать контракты с осужденными и подследственными, а позднее действие этой нормы распространили и на подсудимых.

На фоне расширения этой практики продолжает сокращаться число заключенных в российских колониях. Как сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, к маю 2026 года в местах лишения свободы находились 282 тыс. человек — это самый низкий показатель с начала 2000-х годов.

Для сравнения, в конце 2021 года численность заключенных составляла 465 тыс. человек. Гостев отмечал, что на сокращение числа осужденных «определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в Вооруженные силы». При этом еще в марте заместитель председателя Верховного суда, говорил, что в российских СИЗО и колониях содержатся 308 тыс. человек, сообщает The Moscow Times.