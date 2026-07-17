Эксперты актуализировали список самых окупаемых фильмов в истории кинематографа. В нем шесть хорроров, две драмы и два боевика. В основе рейтинга соотношение кассовых сборов фильма и его производственного бюджета. Маркетинговый бюджет в расчетах не учитывался.

Рейтинг самых окупаемых фильмов мира выглядит так:

Открывает топ «Паранормальное явление» — абсолютный рекордсмен списка. Производственный бюджет картины составил 15 тысяч долларов, и почти все обязанности — от оператора до монтажера — взял на себя режиссер Орен Пели. Локацией для съемок стал его дом. История о молодой паре, которая устанавливает камеру в спальне, когда сталкивается с демонической сущностью, была снята за 10 дней и собрала в прокате 193 миллиона (почти в 13 тысяч раз больше своего бюджета). Благодаря коммерческому успеху фильм превратился во франшизу: восьмая часть выйдет в прокат в 2027 году.

На втором месте «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». При затратах в 22 тысячи долларов картина собрала по всему миру 249 миллионов. Сюжет строится вокруг трех студентов-кинематографистов, которые отправляются в лес снять документальный фильм о городской легенде и бесследно исчезают. Успех обеспечила новаторская маркетинговая кампания: создатели фильма распространяли листовки с фотографиями пропавших студентов и вели сайт, где история преподносилась как реальные события. Картина дала сигнал старт целому жанру хорроров в формате found footage («найденная пленка»).

На третьей строчке — «Обсессия», новинка 2026 года. Картина рассказывает о парне, который находит магический артефакт и загадывает, чтобы девушка его полюбила. Желание исполняется, но слишком буквально: избранница становится одержимой и опасной, и его мечта оборачивается кошмаром. Режиссер Карри Баркер начинал как ютьюбер: его короткометражка, снятая за 800 долларов, привлекла внимание продюсеров, но вместо адаптации этой работы Баркер предложил сценарий «Обсессии». В итоге дебют 26-летнего блогера снят за 750 тысяч долларов, а мировые кассовые сборы превысили 400 миллионов и продолжают увеличиваться.

На четвертом месте — «Музыкант», дебютный фильм Роберта Родригеса, положивший начало его карьере. Это динамичный испаноязычный боевик о странствующем музыканте, который случайно втягивается в войну с мафией. Съемочный бюджет составил всего 7 тысяч долларов. По легенде, это были деньги, которые Родригес и его друг заработали на испытаниях экспериментальных лекарств для снижения холестерина: они тестировали средства на себе. В кинотеатрах картина собрала 2 миллиона, окупившись 286 раз, и была внесена в Национальный реестр фильмов США. Позднее были сняты два продолжения: «Отчаянный» и «Однажды в Мексике».

Пятый фильм в рейтинге — «Ночь живых мертвецов». Группа людей укрывается в фермерском доме во время нашествия оживших мертвецов и постепенно теряет рассудок от страха и голода. Джордж Ромеро снял картину на черно-белую пленку — решение, одновременно связанное с малым бюджетом и творческой задумкой. Из-за нехватки средств вместо искусственной крови в кадре использовали шоколадный сироп. Многих актеров набирали из местных театров, в их числе оказался и исполнитель главной роли Дуэйн Джонс. В итоге фильм за 114 тысяч долларов собрал в прокате 30 миллионов. «Ночь живых мертвецов» не только многократно окупилась, но и стала родоначальником жанра зомби-хоррора.

Шестую позицию занимает «Безумный Макс». В мире постапокалипсиса бывший полицейский Макс Рокатански вступает в противостояние с бандой байкеров-отморозков, чтобы отомстить за гибель своей семьи. Съемки проходили в условиях жесткой экономии: многие трюки выполнялись без страховки, машины для погонь одалживали у частных владельцев, а актерам массовых сцен платили пивом. При бюджете в 380 тысяч долларов картина собрала 99,7 миллиона по всему миру. Успех фильма позволил Джорджу Миллеру снять продолжение и превратить «Безумного Макса» в одну из главных постапокалиптических саг в истории кино.

Седьмым стал «Рокки» — легендарная спортивная драма о боксере-неудачнике Рокки Бальбоа, который получает шанс на бой с чемпионом мира. Сильвестр Сталлоне написал сценарий за три дня и настоял на том, чтобы сыграть главную роль. Продюсеры выделили 1 миллион долларов, и, чтобы уложиться в бюджет, создателям пришлось сократить количество съемочных дней, спортивную форму арендовать, а не покупать, а в качестве актеров массовки использовать друзей и родственников. Так, в фильме можно увидеть родителей Сталлоне. В итоге «Рокки» собрал в прокате 225 миллионов, получил три премии «Оскар» и запустил одну из самых успешных франшиз в истории.

Восьмую строчку занял «Хэллоуин» Джона Карпентера — фильм, который определил законы жанра слешер. Маньяк Майкл Майерс, сбежавший из психиатрической лечебницы, наводит ужас на родной город в ночь Хеллоуина. Чтобы сэкономить на логистике, фильм снимали в маленьком городке, многократно используя в качестве локаций одни и те же дома и улицы. Актеры и продюсеры работали за минимальные деньги, а чтобы сэкономить на композиторе, Карпентер сам написал музыку к фильму. При бюджете 325 тысяч долларов картина собрала в прокате 47 миллионов. А итоговая окупаемость в 145 раз сделала «Хэллоуин» одним из самых прибыльных независимых фильмов своего времени.

Девятое место у «Клерков» — дебюта Кевина Смита, снятого за 27 тысяч долларов на черно-белую пленку. Фильм рассказывает о двух продавцах в круглосуточном магазине, которые весь день обсуждают жизнь, поп-культуру и свои неудачи, а заодно пытаются разобраться в отношениях с девушками. Чтобы найти деньги, Смит продал свою коллекцию комиксов и оформил несколько кредитных карт, а сам фильм снимали прямо в магазине, в котором работал режиссер. Сборы фильма составили 3,2 миллиона долларов, окупив проект 119 раз. А сама лента стала гимном поколения 1990-х.