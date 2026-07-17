Суд Европейского союза признал соответствующим европейскому праву испанский закон об амнистии участников каталонского движения за независимость. Решение стало важной политической победой премьер-министра Педро Санчеса, который сохранил власть благодаря поддержке каталонских партий.

Суд Европейского союза постановил, что закон об амнистии, принятый парламентом Испании в 2024 году в отношении участников каталонского движения за независимость, не противоречит законодательству ЕС.

Председатель суда Коэн Ленартс подчеркнул, что вопросы амнистии относятся к компетенции государств-членов, поэтому Испания вправе самостоятельно принимать такие решения. Суд также отметил, что отмена уголовной ответственности ради снижения политической напряженности и национального примирения не нарушает европейское право. Ранее закон одобрил и Конституционный суд Испании.

Документ вызвал острые политические споры. Благодаря поддержке каталонских и баскских партий Педро Санчес смог сформировать правительство меньшинства после выборов 2023 года. Оппозиционная Народная партия назвала амнистию политической уступкой сторонникам независимости Каталонии.

Министр юстиции Феликс Боланьос заявил, что после решения Суда ЕС больше не остается сомнений в законности амнистии. По его словам, несмотря на протесты, закон помог снизить политическую напряженность в стране.

Амнистия распространяется на большинство преступлений, связанных с каталонским сепаратистским движением, если они не сопровождались насилием и не нарушали права человека. Однако она пока не касается бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который живет в Бельгии. Ему предъявлено отдельное обвинение в растрате государственных средств, и вопрос о возможности применения амнистии к этому делу Конституционный суд Испании рассмотрит позже.

Напомним, на референдуме о независимости Каталонии в октябре 2017 года более 90% участников высказались за отделение региона от Испании, однако явка составила лишь 43%, а само голосование испанские власти признали незаконным.

Решение Суда ЕС укрепило позиции правительства Педро Санчеса и сняло главный юридический аргумент противников закона. Однако политические споры вокруг каталонской амнистии в Испании, вероятно, продолжатся вплоть до парламентских выборов 2027 года.