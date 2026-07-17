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Cкончалась вдова создателя КВН Светлана Маслякова, которая часто бывала в Юрмале 0 47

В мире
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светлана Маслякова

Умерла Светлана Маслякова, вдова экс-главы телепроекта Александра Маслякова и режиссер передачи «КВН». Информацию о кончине подтвердили в официальном Telegram-канале «Клуба веселых и находчивых».

Отмечается, что она скончалась на 79-м году жизни.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова», — отмечается в публикации.

Свой профессиональный путь в КВН Маслякова начала в 1966 году в должности ассистента, впоследствии став главным режиссером и проработав у пульта управления свыше пятидесяти лет. В 1971 году она вступила в брак с Александром Масляковым, и их семейный союз продлился более полувека.

Известно, что семейное дело продолжает их сын Александр, который в настоящее время руководит творческим объединением «АМиК».

Точная причина кончины Светланы Масляковой на данный момент не разглашается. Напомним, что основатель и многолетний ведущий легендарной телеигры Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года.

Как известно, семья Масляковых долгие годы владела элитной недвижимостью в Юрмале — квартирой в престижном жилом комплексе «Мариенбад».

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#КВН #утрата #семья #режиссер
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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