Умерла Светлана Маслякова, вдова экс-главы телепроекта Александра Маслякова и режиссер передачи «КВН». Информацию о кончине подтвердили в официальном Telegram-канале «Клуба веселых и находчивых».

Отмечается, что она скончалась на 79-м году жизни.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова», — отмечается в публикации.

Свой профессиональный путь в КВН Маслякова начала в 1966 году в должности ассистента, впоследствии став главным режиссером и проработав у пульта управления свыше пятидесяти лет. В 1971 году она вступила в брак с Александром Масляковым, и их семейный союз продлился более полувека.

Известно, что семейное дело продолжает их сын Александр, который в настоящее время руководит творческим объединением «АМиК».

Точная причина кончины Светланы Масляковой на данный момент не разглашается. Напомним, что основатель и многолетний ведущий легендарной телеигры Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года.

Как известно, семья Масляковых долгие годы владела элитной недвижимостью в Юрмале — квартирой в престижном жилом комплексе «Мариенбад».