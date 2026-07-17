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Впервые число противников приема украинцев в Польше превысило число сторонников 0 85

В мире
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польша
ФОТО: dreamstime

В Польше впервые за всю историю исследований Центра изучения общественного мнения (CBOS) число противников приема беженцев из Украины превысило число сторонников такого решения. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные опроса.

Опрос показывает, что в настоящее время 52% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев из Украины, тогда как 42% придерживаются противоположного мнения.

Как отмечается, это первый такой результат с начала проведения опросов, которые проводятся с 2014 года. Сразу после вторжения России в Украину в 2022 году 94% респондентов поддерживали прием беженцев.

Авторы исследования отметили, что такое изменение отношения является частью долгосрочной тенденции, наблюдаемой с середины 2023 года. По сравнению с декабрем прошлого года доля тех, кто выступает против приема беженцев, выросла на 6 процентных пунктов, тогда как доля сторонников уменьшилась на ту же величину.

Кроме того, как показывает опрос, 54% респондентов считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, является чрезмерной. Еще 40% респондентов не согласны с этим, считая помощь адекватной, тогда как 3% считают её недостаточной.

Авторы отметили, что с сентября прошлого года доля людей, убежденных в чрезмерности масштабов помощи, выросла, тогда как доля тех, кто считает её адекватной, уменьшилась.

Опрос также показал неоднозначное отношение поляков к последним изменениям в правилах оказания помощи гражданам Украины.

Так, 87% респондентов поддержали ограничение доступа к полному пакету медицинских услуг для тех украинцев, которые не платят взносы на медицинское страхование в Польше. Против такого решения выступили 8%.

В то же время значительно критичнее поляки отнеслись к отмене права на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения для матерей с детьми старше одного года. Против этого изменения выступили 58% опрошенных, тогда как поддержали его 29%.

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#Польша #Украина #миграция #беженцы #политика #опрос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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