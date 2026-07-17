Июньская супержара унесла в Европе более 12 000 жизней. В семи странах Западной Европы с 22 по 28 июня, когда зной достиг пика, умерло примерно на 10 000 людей больше, чем в среднем в этот период в предыдущие годы, передает агентство AFP по данным из Германии, Бельгии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Швейцарии. Еще около 2200 избыточных смертей были зафиксированы в Англии и Уэльсе с 18 по 28 июня, сообщает Метеорологическая служба Великобритании. Страны Восточной Европы анализом AFP охвачены не были.

Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что средства для предотвращения большинства этих смертей существуют, и необходимые рекомендации опубликованы, однако "слишком многие правительства по-прежнему рассматривают жару как погодный феномен, а не как чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения". "Дальнейшие действия правительств - это их выбор, и это лето показывает, что поставлено на карту", - подчеркнул медик.

Для Европы ранее приводилась оценка в более чем 10 000 погибших из-за жары - такие данные публиковала европейская программа мониторинга смертности EuroMOMO, обобщив национальную статистику из 27 европейских стран. Согласно этой информации, подавляющее большинство связанных с жарой смертей в указанный период зафиксировано среди людей в возрасте 65 лет и старше. Аномально высокая температура воздуха может вызвать не только тепловой удар, но и обострение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, перед которыми люди старшего возраста более уязвимы.