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Более 100 домов уничтожены пожаром в Норвегии: огонь угрожает перерасти в масштабный лесной пожар 0 271

В мире
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар
ФОТО: twitter

На юге Норвегии продолжается крупный пожар, который уже уничтожил более ста домов. Спасатели пока не смогли взять ситуацию под контроль, а огонь распространяется в сторону лесных массивов.

Крупный пожар на юге Норвегии уничтожил уже более 100 жилых домов, а несколько сотен человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщили представители спасательных служб.

Пожар вспыхнул в Крокстадельве, расположенном в коммуне Драммен примерно в 50 километрах к западу от Осло. По последним данным, ликвидировать возгорание пока не удалось.

На месте работают около 80 пожарных, а с воздуха огонь тушат шесть вертолетов.

По словам представителя полиции, пожар продолжает распространяться в южном направлении — к лесным массивам. Это повышает риск того, что возгорание может перерасти в крупный лесной пожар.

Для жителей района главной задачей сейчас остается безопасность. Именно поэтому власти приняли решение об эвакуации нескольких сотен человек еще до того, как огонь приблизился к новым жилым кварталам.

На данный момент известно лишь об одном пострадавшем местном жителе, которому потребовалась медицинская помощь после отравления дымом. Легкие травмы также получил один из пожарных.

Спасательные службы отмечают, что сообщений о пропавших без вести не поступало.

Причина возгорания пока остается неизвестной. Специалисты смогут приступить к ее выяснению после того, как пожар удастся локализовать.

Пока борьба с огнем продолжается, а спасатели пытаются не допустить дальнейшего распространения пожара на лесные территории.

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#пожар #Норвегия #эвакуация #безопасность #лесной пожар
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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